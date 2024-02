Christian Castillo: "El oficialismo debe tener problemas con los votos de los aliados"

El diputado convocó a rechazar la propuesta porque "más allá de que se haya cercenado una parte del texto, le dan facultades delegadas, donde las cosas que se fueron del proyecto, las puede volver a meter" / Foto: Eliana Obregón.

"Más allá de que se haya cercenado una parte del texto, le dan facultades delegadas, donde las cosas que se fueron del proyecto, las puede volver a meter" Christian Castillo

"No sabemos por qué el secretario parlamentario leyó un montón de artículos que se suprimían a partir de las negociaciones que hicieron con los bloques colaboracionistas pero no leyó si hay modificaciones de artículos Christian Castillo

El diputado nacional) estimó que la convocatoria a un cuarto intermedio en el tratamiento de la Ley "Bases" responde al hecho de que, y llamó a rechazar la iniciativa que se debate en la Cámara baja.En declaraciones a radio Provincia, el legislador aseguró que el oficialismo realizó un cuarto intermedio en Diputados hasta este jueves al mediodía porque"No se aceptaron las invalidaciones a la sesión por lo irregular del tratamiento de la ley que habíamos hecho desde nuestro bloque y que también formuló Unión por la Patria (UxP)", observó.Al mismo tiempo,y dijo que "todo el mundo debería conocer el texto y no sabemos por qué el secretario parlamentario leyó un montón de artículos que se suprimían a partir de las negociaciones que hicieron con los bloques colaboracionistas pero no leyó si hay modificaciones de artículos".Para el diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), se debe a que "siguen discutiendo" pero, de todos modos, convocó a rechazar la propuesta porque "más allá de que se haya cercenado una parte del texto, le dan facultades delegadas, donde las cosas que se fueron del proyecto, las puede volver a meter".Agregó que el presidentepor lo que consideró "muy problemático darle la suma del poder público"., recordó que "cuando se privatizaron los ferrocarriles, se bajó de 35.000 a 7.000 km de vías férreas, hubo decenas de miles de despidos, y pueblos que se quedaron sin vías de comunicación"., rememoró y destacó que "Repsol no dejó reservas de petróleo ni de gas y sacó todo lo que había de los pozos explorados previamente".Tras denunciar la represión y las provocaciones de las fuerzas federales a manifestantes y legisladores opositores, definió que