Rosario con pasaporte turístico y una amplia propuesta cultural, deportiva y recreativa

Pasaporte turístico

Rosario ofrece un "pasaporte turístico" con una gran cantidad de beneficios, descuentos, promociones que permite a los turistas conocer los espacios y atractivos públicos y privados, y sus ofertas culturales, educativas y recreativas, además de descuentos en gastronomía y hotelería.



Para acceder a los beneficios, el turista debe solicitar el pasaporte en el Centro de Información Turística del Ente Turístico Rosario, de lunes a domingos de 9 a 18, con documento que demuestre que no reside en la ciudad.