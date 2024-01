Massot: Si otro partido gobernara el país "hubiéramos puesto el grito en el cielo"

Nicolás Massot / Foto: Eliana Obregón

El diputado Nicolás Massot dijo este miércoles durante el debate de la ley "Bases" que “nadie podrá decir que este Gobierno no tiene herramientas” para comenzar a “pelear por las dos cosas que entendemos prioritarias de esta discusión: el combate contra la inflación y la generación de empleo”."Nosotros, a pesar de las desprolijidades que, debo reconocer, ha tenido este tratamiento”, sostuvo el legislador de Hacemos Coalición Federal .Massot inició su intervención con una aclaración al presidente Javier Milei: “En el día de ayer aparentemente estaba con alguna preocupación respecto de la orientación política de quien les habla y de mis colegas (Miguel) Pichetto y (Emilio) Monzó”.“Pareciera que la sola característica del disenso, de la crítica, de la diferencia viene con un calificativo: el de casta o el de kirchnerista para el Presidente”, continuó Massot.En este sentido, criticó que “al mismo momento que, en su ya acostumbrado hábito de expresarse a través de otros perfiles anónimos de las redes sociales, expresaba esa preocupación,como funcionario de su gabinete. La verdad, un equilibrista profesional”.Tras destacar la conducta de su bloque en el tratamiento de la ley, y después de analizar la conducta de distintos funcionarios del Gobierno en el debate por la iniciativa, dijo que ", digámoslo con todas las letras, esto no se puede repetir”.De esta manera, Massot planteó “más allá del chivo expiatorio que busquen, nadie podrá ya decir que este Gobierno no tiene herramientas, que este Gobierno no tiene Congreso, que este Gobierno no puede comenzar a pelear por las dos cosas que nosotros entendemos prioritarias de esta discusión y no nos olvidemos, del decreto de necesidad y urgencia”.