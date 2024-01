Quintela liderará un encuentro de dirigentes para tratar los "desafíos del peronismo"

Ricardo Quintela encabezará un encuentro de dirigentes del Noroeste de Argentina en La Rioja.

Te invitamos a participar de la primera jornada del Ciclo de Encuentros Esperanza Federal en la Ciudad de la Rioja y construir respuestas a las medidas del actual gobierno y su negativo impacto en la realidad de argentinas y argentinos. pic.twitter.com/CqmZeYhGyt — Nicolás Trotta (@trottanico) January 27, 2024

Los distintos foros

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezará el viernes un encuentro de(NOA) para debatir sobre los "desafíos del peronismo" en su rol de oposición a la administración nacional de Javier Milei.Se trata de una serie de encuentros titulados 'Esperanza Federal', promovidos por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que buscan "encarar una nueva fase de análisis y rearmado de estrategias políticas partiendo desde la situación de las provincias".El viernes sparticiparán también la senadora nacional Lucía Corpacci, exgobernadora de Catamarca; Nicolás Trotta, exministro de Educación; y los dirigentes Rodrigo Rodríguez y Miguel Galeano, además del intendente de La Rioja, Armando Molina."El objetivo es evaluar el primer tramo de la gestión de Milei, su negativo impacto en cada una de las regiones, y en este caso en particular en el NOA, para trazar una agenda de trabajo común ante los desafíos que se le presentan al país y al PJ", expresó Trotta, según se informó en un comunicado.Para el exfuncionario, "no es casual llevar adelante este primer encuentro en el NOA y en La Rioja, porque es esta región una de las que más sufre las consecuencias de las decisiones del brutal ajuste y el no envío de recursos a las provincias por parte del Gobierno nacional".y fue el responsable de una presentación judicial para solicitar la "de desregulación económica impulsado por la Casa Rosada, un trámite que requerirá la intervención de la Corte Suprema de Justicia.Además, el mandatario riojano impulsa unapara ampliar su conducción e incorporar a gremios, movimientos sociales y dirigentes de otros espacios, en procura de avanzar en la conformación de un "polo opositor" que represente a los sectores damnificados por las medidas económicas del Gobierno nacional.Entre los foros de trabajo del encuentro del viernes próximo habrá una' que debatirá sobre la "necesidad de poseer un aparato burocrático profesionalizado, coherente y eficiente que sea el encargado de motorizar las transformaciones requeridas".También habrá una '' destinada a "generar consensos generales para la implementación de un modelo económico basado en la redistribución de la riqueza, la revalorización del salario y la urgente reducción de los niveles inflacionarios de un modo sostenible en el tiempo".Además se debatirá sobre la necesidad de una "descentralización productiva desde un enfoque federal en una 'Entre los expositores de las distintas mesas estarán Teresita Madera (vicegobernadora de La Rioja); Eduardo Menecier (intendente de Paclin, Catamarca); Pablo Yedlin (diputado nacional por Tucumán); Cristian Girard (director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires), Jorge Neme (exvicejefe de Gabinete de Tucumán) y Leila Chaher (diputada nacional por Jujuy), entre otros.