Durante la pandemia, las muertes por infarto agudo de miocardio se incrementaron 15%

Mientras en 2019 hubo 17.789 muertes por IAM, en 2020 fueron 18.881 los decesos de este tipo y 20.901, en 2021.

Chequeo medico preventivos. Foto 123RF

Qué es un IAM

La mortalidad por infartos creció más entre las mujeres.Foto 123RF

Durante la pandemia, la mortalidad por infartos agudos de miocardio (IAM) se incrementó un 15% en relación al año 2019, y ese aumento fue aún mayor entre las mujeres y adultos menores de 60 años, según un estudio realizado por investigadores de la Sociedad Argentina de Cardiología que atribuyeron esta evolución a laspara la asistencia a las guardias que produjo la cuarentena obligatoria.Otra forma de decirlo es que en 2021 hubo "nueve defunciones por IAM más cada 100 mil habitantes, de las que se produjeron en 2019", según el estudio que publica en su último número la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y que firman un grupo de seis investigadores encabezados por el director del Registro Nacional de Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST (ARGEN-IAM-ST), Adrián Charask.Así, mientrasEste último dato implica una cifra levemente mayor a lo que registra parael informe Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud publicado este mes de enero, que contabiliza 20.603 muertes por ataques cardíacos.Las muertes en exceso por cualquier motivo en el bienio 2020-2021, es decir la diferencia entre las muertes efectivamente producidas y lo esperado a partir de lo sucedido los cuatro años anteriores, fue del 18,2% y esa brecha se explica fundamentalmente por la pandemia de Covid-19., además,(en términos generales), seguida porEn cambio,as enfermedades del-con 110.062 decesos- , seguidas por las enfermedades del sistema respiratorio -con 74.698 casos-."En la pandemia hubo un fuerte incremento de la mortalidad, atribuible al Covid-19, y un incremento de la mortalidad por infarto agudo de miocardio -en especial en mujeres y menores de 60 años-, probablemente(ASPO)", dicen las conclusiones dicho artículo tituladoEn diálogo con Télam, elafirmó que el incremento del 15% en la mortalidad por IAM "es realmente un número importante"."Pensamos que laselque pudo inhibir al paciente a concurrir a la guardia- y, por otra parte, que (las muertes adicionales) hayan sido, que trajo problemas a nivel cardiovascular, específicamente eventos trombóticos o inclusive miocarditis que podrían haberse confundido con infartos", dijo."Pero nuestra mayor hipótesis es que la ASPO es la que desarrolló este evento", agregó quien además es jefe de internación de cardiología de las clínicas Bazterrica y Santa Isabel.El infarto de miocardio es el cuadro producido por la muerte de una región del músculo cardíaco como consecuencia de la obstrucción completa de una arteria coronaria, el cual tiene lugar cuando un coágulo de sangre obstruye esa vía previamente afectada por la arterioesclerosis. Como resultado de esta obstrucción se suprime el aporte sanguíneo a esa zona y pasado un tiempo el tejido muere irreversiblemente.Charask explicó que" que técnicamente se conocen como "" e "" -en función de la aparición o no de cambios en el electrocardiograma que obligan a una apertura urgente de la arteria-.De estos últimos se ocupa el estudio, que son justamente aquellos en los que "el tiempo es vida"."El, si una de ellas se tapa, el tiempo que se tarda en destaparla es lo que determina el pronóstico: si está en el hospital, se la destapamos en minutos y su sobrevida será mayor al 99%; pero si pasan si pasan 3, 4 ó 5 horas, aumenta enormemente la mortalidad", dijo.Es que, con un, "que es la llave de todo esto, se puede saber específicamente si un paciente tiene un infarto y si hay que hacer tratamiento de reperfusión (recanalización) -que implica dar una droga que destape la arteria- o directamente hacer una angioplastia colocando un catéter, colocando un stent, para que vuelva el flujo nuevamente", una operación que implica "un cambio entre la vida y la muerte".Y si bien la estadística del Ministerio de Salud no discrimina entre, la presunción es que "porque "un análisis que se hizo Bariloche muestra que la mortalidad por infarto es 90% extra hospitalaria, y nosotros, a través del Registro sabemos, que la mortalidad intra hospitalaria es de alrededor del 9 ó 10%".Además, comparativamente, enla mortalidad por infartos-19%- yEn materia de, el especialista explicó que a través de diferentes estudios vienen advirtiendo que "no sólo las mujeres consultan menos y tienen menos conciencia de que la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular" a nivel país, tanto en hombres como en mujeres, "sino que además los médicos y médicas solapamos la enfermedad cardiovascular" en ellas, no realizándole los estudios adecuados.y lapara los infartos está en torno a los, pero a pesar de que la enfermedad arteriosclerótica es más tardía, sin embargo. Por eso la mitad de las muertes corresponden a mujeres a pesar de que sólo uno de cada cuatro infartos con elevación de ST son de mujeres", dijo."Entonces, hay falta de conciencia en las mujeres de que deben cuidarse y consultar, por un lado, y, por otra parte, también de los profesionales de la salud que, como la mujer se enferma más tardíamente, muchas veces no se le hacen los estudios adecuados", dijo.Por otro lado, lasse, siendo el incremento menor entre los mayores de esa edad.Entre los adultos de entre 20 y 59 años, la mortalidad por IAM se disparó "porque al ser jóvenes y sentirse por eso más sanos, iban menos a las guardias por miedo" a contagiarse allí el Covid-19.Charask explicó que la comparación de este estudio con los próximos que se realicen en función de las Estadísticas Vitales de 2022 recién publicadas permitirá advertir si las muertes por IAM volvieron a "amesetarse" como venía ocurriendo entre 2017 y 2019, pero ese análisis aún está pendiente.*Esta nota es una producción de Télam-Confiar, una plataforma con información especializada en ciencia, salud, ambiente y tecnología (www.telam.com.ar/confiar).