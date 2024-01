Kicillof se reunió con intendentes y empresarios y advirtió sobre impacto del "ajuste"

Kicillof analizó con intendentes y empresarios a la temporada veraniega.

El gobernador de la, afirmó este miércoles que, luego de "romper récords" en los últimos veranos, este año se registra "otro escenario" a consecuencia delimpulsado por elhizo estas apreciaciones en la localidad balnearia de, donde se reunió con intendentes de la zona y con más de 200 representantes de diferentes sectores productivos, para analizar el desarrollo de la temporada."Durante los últimos años veníamos trabajando en conjunto con los intendentes y gracias a unano parábamos de romper récords en cada una de las temporadas turísticas. Esta temporada estamos frente a otro escenario", sostuvo el gobernador.Agregó que "se decía que esteiba a ser distinto a los demás porque se focalizaba en la 'casta', pero resulta que lo están recibiendo los hoteleros, las panificadoras, los que pescan y todas las actividades que están en este encuentro", afirmó"Acá hay trabajadores, empresarios y productores, no está la 'casta'", señaló, y destacó que "el turismo es la quinta actividad productiva en la" y "el principal destino turístico del país".En el encuentro participaron más de 200 representantes de sectores industriales, turísticos, agrarios, comerciales, cooperativos y culturales, entre otros, para analizar el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial,, afirmó que "estamos en un escenario completamente distinto al del año anterior. Esta reunión sirve para tener un diagnóstico claro de qué está pasando en la temporada y de las necesidades concretas de los diferentes sectores"."Tenemos un Gobierno provincial que viene trabajando en conjunto con los municipios, y un Gobierno nacional que no solo no da respuestas, sino que trae nuevos problemas", agregó.En su paso por elrecorrió además, junto a la vicegobernadora,, y a la ministra de Ambiente,, la planta de reciclaje del municipio, donde funciona la Cooperativa Reciclando Vidas.En el acto se entregó un camión de caja abierta para la recolección diferenciada de residuos, que se suma a una unidad volquetera, un autoelevador y una cinta de clasificación entregadas anteriormente a la cooperativa, dentro del programa "Mi Provincia Recicla".El Gobierno bonaerense informó que invirtió un total de 4.512 millones de pesos en maquinaria y equipamiento en más de 60 municipios, 80 unidades productivas y cooperativas de reciclado, "con el fin de ampliar la capacidad de trabajo y la logística de recolección de residuos urbanos".sostuvo: "Acá estamos, en el territorio, acompañando a todos los sectores para defender lo que nos costó tanto construir y lo que queremos seguir construyendo. Porque esto no se resuelve destruyendo nuestro tejido productivo, ni atacando la ciencia, la educación y la tecnología argentina".Del encuentro participaron los intendentes delAcompañaron además al gobernador la j, entre otros.