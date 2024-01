Un millonario ruso le reclamó millones a Sotheby's por fraude

"Salvator Mundi", de Da Vinci, una de la obras incluidas en el presunto fraude.

La adquisición de las obras

La justicia estadounidense falló en contra del millonario ruso Dmitry Rybolovlev, quien había acusado a la rematadora Sotheby's de colaborar con el marchante suizo Yves Bouvier en un presunto fraude que incluyó sobreprecios millonarios en importantes obras de arte, incluida la emblemática, atribuida a Leonardo Da Vinci.En la ciudad de Nueva York, luego de tres semanas de juicio, un jurado desestimó todos los cargos presentados contra la casa de subastas Sotheby's relacionados con lasuna pintura de aproximadamente el año 1500, atribuida a Da Vinci, unt, otro dey una escultura, titulada "El multimillonario Dmitry Rybolovlev -dueño de una fortuna de 6.400 millones de dólares gracias a su imperio de fertilizantes- había acusado a la reconocida Sotheby's de connivencia con el marchante de arte suizo Yves Bouvier para engañarlo y hacerle pagar precios inflados por las cuatro obras. El jurado no le dio la razón.El magnate ruso, también propietario del equipo de fútbol AS Mónaco-al menosrelacionados con los negocios con Yves Bouvier.El veredicto, emitido en una", informó el inglés The Art Newspaper."El fallo de este miércoles reafirma el compromiso de Sotheby's de mantener los más altos niveles de integridad, ética y profesionalidad en todos los aspectos del mercado del arte. Estamos agradecidos al jurado por su veredicto, que exculpa totalmente a Sotheby's de cualquier supuesta conducta indebida", dijo un portavoz de la casa de subastas en un comunicado.Las cuatro obras en cuestión habían sido ao Xitrans Finance, los fideicomisos, a precios que oscilaron entre 40 y 200 millones de dólares cada una. La cuestión en el juicio era si Sotheby's había "contribuido sustancialmente" al fraude mediante sus interacciones con Bouvier en torno a la reventa de las obras. La respuesta del jurado fue un rotundo no.Uno de los únicos aspectos positivos para Rybolovlev es que el veredicto no concedió ninguna indemnización compensatoria a la casa de subastas, lo que significa queara defenderse en los tribunales.Aun habiendo perdido el caso, la defensa del ruso señaló: "Este caso ha logrado nuestro objetivo de arrojar luz sobre la falta de transparencia que asola el mercado del arte. Ese secretismo dificultó la prueba de un complejo caso de fraude por complicidad", dijo en un comunicado Daniel Kornstein, uno de los abogados que representan a los fideicomisos del acusador., alegando que le cobró millones de dólares de más en las transacciones de obras vendidas a sus fideicomisos.Después de presentar cargos civiles y penales contra Bouvier en territorios como Suiza, Mónaco, Hong Kong y Singapur, Rybolovlev resolvió todos los asuntos con Bouvier en todas las jurisdicciones en diciembre de 2023.