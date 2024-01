El Inter Miami de Messi con dos equipos mexicanos, la zona del torneo que defiende en 2024

Foto: AFP

Inter Miami, con Lionel Messi y Gerardo Martino como DT, empezará la defensa del título de la Leagues Cup 2024 del fútbol de los Estados Unidos, en un grupo que compartirá con los clubes mexicanos Tigres de Monterrey y Puebla.La League Cup 2024, el torneo que reúne a los equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos y Canadá con los de la Liga MX de México.Leagues Cup 2024 se jugará en Estados Unidos y Canadá, el torneo brindará a los tres primeros equipos con cupos para la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 en cual el ganador representará la región en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.Además, América de México y Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos pasarán directamente a la ronda de treinta y dos avos de final del certamen.El torneo de la edición 2024 tendrá un sistema de clasificación por puntos, los clubes mejor clasificados de la LIGA MX tendrán privilegios de locales.El último campeón, Inter Miami, con Lionel Messi y dirigido por Gerardo "Tata" Martino serán parte del Grupo Este 3.Inter Miami, que además de Messi también cuenta en sus filas con Franco Negri (ex Newell’s), Facundo Farías (ex Colón de Santa Fe), Tomás Avilés (ex Racing), Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y Benjamín Cremaschi, se adjudicó la última edición del torneo copero, al derrotar en la final al Nashville FC, por penales (10-9), luego de que el encuentro realizado en agosto pasado finalizara empatado 1-1 en el período reglamentario.Después de la fase de grupos, los 30 equipos que avancen se unirán a los mejores clubes de la MLS y la LIGA MX (Columbus Crew y Club América, respectivamente) y se colocarán en un grupo fijo para competir en las rondas eliminatorias de eliminación directa que comienzan con la ronda de dieciseisavos de final (16 partidos), seguida de los octavos de final ronda de 16 (ocho partidos).Los ocho equipos que avancen competirán en los Cuartos de final (cuatro partidos) antes de los dos partidos de Semifinales. El Tercer Lugar y la Final de Leagues Cup 2024 determinarán los tres clubes clasificados a la Copa de Campeones de la Concacaf.