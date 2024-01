Cuáles son los artículos que se eliminaron de la ley "Bases"

Foto: Camila Godoy

Los cambios

Repercusiones

Foto: Camila Godoy

Foto: Camila Godoy

Foto: Camila Godoy

Foto: Camila Godoy

Artículo por artículo

Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

El oficialismo de la Cámara de Diputados anunció este miércolesque fueron leídas en el recinto y están vinculadas al capítulo de pesca, retenciones, seguridad y la eliminación de todo el articulado con los cambios al sistema electoral.Al iniciarse el debate, el encargado de leer todos los artículos que se suprimían fue el secretario parlamentario, Tomás Figueroa, quien detalló cada uno de los ítems que se sacaban del dictamen de mayoría que se debatía en la Cámara baja, en una maratónica sesión. El oficialismo suprimió del dictamen la, así como la facultad delegada amplia que figuraba en el artículo 13°, vinculada a la competencia, y también se modifican y limitan las facultades sobre prórroga de jurisdicción y rescisión de contratos.Asimismo, y de acuerdo a lo consensuado con los bloques, se eliminó el artículo sobre lade la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) al Tesoro Nacional, que figuraba en el artículo 194 del proyecto, y sólo se accedió a la consolidación de deuda, a la vez que se quitó el artículo de derogación de la incompatibilidad tras ser funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV).También se formalizó la, que contemplaba la discusión por las retenciones y la fórmula previsional para calcular los haberes de los jubilados, así como el blanqueo de capitales, que ya había sido anticipada el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo.En torno al, se dispuso que no habrá prórroga para ese gravamen, que está vigente por 5 períodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024.Se excluyeron además del dictamen ely lasAdemás, entre otras cuestiones, se retiraron del capítulo de Ambiente los artículos referidos a lay su financiamiento, como reclamaban desde el radicalismo y Hacemos Coalición Federal y se eliminaron lasEn ese sentido, quedaría sin efecto la definición de reunión o manifestación como "la congregación intencional y temporal de treinta (30) o más personas en un espacio público" y se suprime además el artículo vinculado a la vulneración a terceros por reuniones o manifestaciones sociales.Otro de los cambios está vinculado con la eliminación del todo el capítulo vinculado con laque incluía desde la eliminación de las PASO hasta la instauración del sistema de circunscripciones uninominales.En tanto,: la económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.Tras la lectura de esos artículos, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP),, calificó de "inédito" el debate y dijo que es "gravísimo" lo que ocurrió con los cambios, al proponer una moción de orden para que el expediente vuelva a comisión."Si quieren cuidar al Presidente (Javier Milei) hagan que este tema vuelva a comisión. El momento para decir un no es este", enfatizó, aunque su moción fue luego rechazada por 149 diputados en la votación.También desde el Frente de Izquierdarespaldó esa moción y afirmó: "Está bien que recordemos qué hizo cada uno, nosotros podemos demostrar nuestra coherencia. Una cosa es que se quiten artículos pero estamos frente a un dictamen nuevo. Va a haber modificación de artículos como en el tema seguridad. Lo que se está discutiendo es un nuevo dictamen. No alcanza con decir que se quita, porque hay que ver el tenor de esas modificaciones".Sin embargo, desde Hacemos Coalición Federal,rechazó ese planteo y recordó que el martes en la reunión de Labor Parlamentaria "se validó este procedimiento", al señalar: "Estamos dispuestos a tratar artículo por artículo hasta que termine este tema. Necesitamos clarificar posiciones".En esa misma línea, el jefe de bloque del PRO,, coincidió con Pichetto al precisar que la reunión de Labor "es el lugar donde coordinamos reglas del recinto de una ley que va a ser muy larga" y dijo que "hay que recordar los últimos años de sesión y ver cuántas cosas que hoy critican fueron hechas por ustedes".La moción fue finalmente sometida a votación nominal, a pedido de UXP, y fue rechazada por 149 votos y 103 a favor.Este es el detalle de los artículos que se quitaron del dictamen: articulos 13, 31, 71, 72, 81; se suprimen además todos desde el 81 hasta 167 (medidas fiscales) y del 169 hasta 175 (retenciones), a la vez que se eliminan el 179, 180, 182, 194, 195 y el 196 y del 211 hasta el 292.En el capítulo de Seguridad se eliminan los artículos 301, 303 y 305 (vinculados a los organizadores de las protestas y el que establecía entender como manifestación a la congregación temporal de 30 o más personas en un espacio público), así como los artículos 308; 311, 312, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341 y 342, y todo el capitulo electoral (del 460 al 487) y el 512 de Bosques Nativos.Asimismo, se eliminará el articulo 513 y el 520 y se suprimen también los Anexos VI y VII y el artículo 62 del Anexo III (RIGI).