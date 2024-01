Para Tetaz, habrá problemas para aprobar las facultades extraordinarias y privatizaciones

Foto: Raúl Ferrari

Foto: Pablo Añeli

Foto: X @GAFrancos

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz expresó este miércoles que "bien entrada la madrugada" habrá "una primera votación en general" de la Ley "Bases" en la Cámara baja, donde señaló que el oficialismoen los artículos sobre, aunque aseguró que el Gobierno conseguirá la aprobación del resto de las medidas."Queda una discusión profunda del tema facultades extraordinarias y en el tema privatizaciones, donde el Gobierno puede tener algún problema en ambos artículos para poder conseguir los votos. Eso se está discutiendo", dijo Tetaz en declaraciones a Radio Rivadavia.Sin embargo, el diputado cree que "absolutamente" el oficialismo tendrá los votos en la Cámara baja para aprobar la Ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", del que detalló que fueron reducidos "a cerca de 360 artículos" del texto durante el debate., señaló, entre los que mencionó "algunos del Régimen de Pesca que se retiró por completo recién"."Viene avanzando la discusión del expediente, seguramente bien entrada la madrugada tendremos una primera votación en general", sostuvo, y destacó que el oficialismo "ha cedido en los temas que esencialmente no tenía apoyo ni votos necesarios".El diputado radical también indicó que el bloque de Unión por la Patria (UxP) planteó una moción "para suspender la sesión de hoy y que el expediente vuelva a la comisión para continuar su tratamiento" pero que fue "rechazado" en el recinto.. Fue rechazado por 134 votos contra 103", precisó.Por otro lado, Tetaz, embajador en Brasil desde la gestión de Alberto Fernández hasta la actualidad, ahora designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes."Iban en contra de la casta y terminan sumando al Gobierno como ministro no sólo a alguien que vive de la política y no se le conoce ningún trabajo en los ultimos 40 años, sino que termina sumando a uno de los últimos candidatos a presidente del kirchnerismo. Se ha desdibujado desde el punto de vista identitario el Gobierno de Milei", subrayó.Tetaz también cuestionó la política económica del Gobierno al remarcar quea distintos sectores de la sociedad.. Los jubilados tienen una fórmula que les va a permitir recuperar en parte pero con mucho retraso, recién a mediados de año. Van a estar con un ingreso muy bajo", resaltó.