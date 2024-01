El viento complica el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

Foto: Martín Levicoy.

El incendio en elcontinúa "activo en todos los frentes" y por el pronóstico de viento para la tarde del miércoles se prevé que se "complejice el escenario del combate" del fuego, que ya arrasó con más de 2.300 hectáreas de bosque nativo, según informaron autoridades locales."El incendio continúa activo, un poco más tranquilo en la mañana porque aún no se ha levantado viento, pero sí tenemos para la tarde un pronóstico de mucho viento", dijo en diálogo con Télam el jefe del departamento de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas."Vamos a tener viento de 50 a 60 kilómetros por hora, así que calculamos que nos va a complicar un poco", detalló.Además, Cárdenas indicó que "están trabajando en el lugar 240 brigadistas dentro del incendio con los medios aéreos operando y tratando de afianzar líneas para que el viento de la tarde no nos complique"., explicó por su parte la secretaria de Bosques de la provincia deLamentablemente, por un tema climático de las condiciones que están en este momento imperantes,de bosque nativo", señaló la funcionaria en declaraciones al canal de televisión TN.Respecto a las causas del incendio, Gajardo afirmó queporque "el modelo de prendimiento que se observó al inicio de este fuego se repite y ya se ha visto también en otros eventos de fuego en otras temporadas".Y puntualizó: "En el año 2023 se quemó una superficie similar en una zona muy cercana a ésta, también en parte del Parque Nacional Los Alerces y de jurisdicción de la provincia, que inició de la misma manera, en horas de la noche mediante focos menores que después se unen y conforman un incendio forestal grande porque son prendidos de manera que es difícil atacarlos a todos juntos".y apuntó que a partir del mediodía se espera que se intensifique la presencia de viento."Eso complejiza la situación porque los medios aéreos que están operando en el sector en este momento son dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde que no podrían operar si hay mucha presencia de humo y, por otro lado, cuando se levanta el viento, corre muchísimo más rápido el avance de la cabeza del incendio", advirtió la secretaria.En este sentido, remarcó que están".Por otro lado, desde la Dirección de Comunicación de la municipalidad de la ciudad chubutense de Esquel informaron a Télam que", indicó el municipio.