Cancelaron a Laurie Anderson en una universidad alemana por su apoyo a Palestina

La artista y música estadounidense Laurie Anderson, que recibirá un Grammy por su trayectoria este año junto a Donna Summer y Tammy Wynette,, en la que manifestaban una posición crítica contra Israel.La artista, representativa de la vanguardia neoyorquina en los años 90 en proyectos de música y de artes visuales, que el año pasado participó del Festival internacional de Literatura, Filba, en Buenos Aires,Pero, el viernes último, la universidad hizo público un comunicado en el que reconocía que su contratación se había decidido sin saber que en 2021 adhirió con otros cientos de artistas a una, en la que pedía el boicot comercial a Israel por su política hacia los palestinos.Ante este hecho,“Para mí la cuestión no es si mi postura política ha cambiado, la verdadera pregunta es: ¿por qué se me pregunta esto ahora en primer lugar? lugar”, señaló The Art Newspaper.Posteriormente, se comunicó que ella misma y la universidad cancelaban de común acuerdo la participación en la cátedra, creada en 2022, y en la que habría sido la segunda artista en participar, luego de la intervención de la artista serbia Marina Abramović fue la primera en hacerlo.aun cuando sigue abogando por una idea de la universidad abierta donde el diálogo es una cuestión de principios, informó el diario El mundo.Los ataques terroristas de Hamás contra Israel, ocurridos el 7 de octubre último, y la respuesta militar israelí en Gaza generaron un tenso debate sobre los límites de la libertad de arte en Alemania después de que varias instituciones artísticas cancelaran exposiciones de artistas que a través de las redes sociales realizaron comentarios, consideraros antisemitas o antiisraelíes., pero un mes después la dejó sin efecto luego de que casi 6.000 trabajadores culturales y artistas –incluidos Wolfgang Tillmans, Agnieszka Polska y Candice Breitz– firmaron una carta abierta “para la preservación de la libertad de arte y la libertad de expresión”.La semana pasada, el artista disidente chino Ai Weiwei también denunció que dos galerías de arte de Londres y París anularon unilateralmente sus exposiciones en represalia por su postura propalestina, en un contexto en el que las críticas a Israel se confunden frecuentemente con el antisemitismo, tanto en Europa como en Estados Unidos.