"No se corrige ninguna meta de déficit" en el acuerdo con el FMI, dijo Adorni

Foto: Gustavo Amarelle

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este miércoles la existencia deen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró queen el acuerdo con el organismo.Luego de citar las proyecciones que el Fondo realizara sobre la economía argentina, para la que prevé una caída de 2,8% en 2024, Adorni señaló que el Gobierno tiene previsto el eventual impacto que ello tendría en la recaudación tributaria, pero que pese a ello"Claramente estaba previsto, estaba dentro de nuestras proyecciones", señaló en la habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada, en la que remarcó que si la recaudación no es suficiente "se van a acotar partidas y gastos hasta que efectivamente la Argentina encuentre ese equilibrio".El portavoz recordó el informe de Perspectivas Económicas que dio a conocer este martes el FMI, del que destacó no sólo la previsión de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,8% para 2024, sino también "un repunte del 5% para 2025" y que el organismo "estima que la inflación va a bajar a un dígito mensual a mitad de este año".Asimismo, rescató que el FMI indicara queEn ese marco, Adorni replicó comentarios que su predecesora, Gabriela Cerruti, formulara en redes sociales acerca de la caída de la actividad proyectada por el FMI y le pidió que cuente "la historia completa", por entender que "evidentemente no está al tanto del desastre que ha dejado" el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.En cuanto a las gestiones en Estados Unidos del jefe de Gabinete,, reiteró que el viaje "tuvo la intención de afianzar los vínculos bilaterales y nada tiene que ver con el trasfondo del acuerdo (con el FMI)", sobre el que dijo que "no hay novedades respecto a eso"., subrayó.Al preguntársele si el impacto en la recaudación que podría tener la caída de la actividad implicaría un cambio en las metas fiscales pactadas con el organismo, Adorni puntualizó que "no se corrige ninguna meta de déficit" y reiteró que "el déficit cero no es negociable", a lo que agregó que no lo será "nunca, no solo este año"."No vamos a usar la máquina de hacer billetes ni tratar de conseguir dinero prestado para gastar más de lo que tenemos", sentenció.En otro orden, confió en que ladará "media sanción a la Ley Bases", que para eles, sostuvo, "el punto de partida en este camino hacia la libertad de los argentinos".Adorni también anunció que el Gobierno , quede necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, en el marco de una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT)., respondió Adorni ante una consulta de la prensa acerca de si el Ejecutivo recurriría al máximo tribunal de JusticiaEl vocero también sostuvo que, respaldó la designación del exvicepresidentecomo secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, y mencionó que se trata dedel ministro del Interior,, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.