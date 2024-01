Strada ratificó el rechazo de UxP a la Ley Bases: "Está plagada de irregularidades"

Foto: Captura de video

La diputada nacional Julia Strada (UxP) sostuvo este miércoles que el proyecto de ley "Bases" está, y convocó a los sectores que van a apoyar la iniciativa del Gobierno nacional en el Congreso a "revisar y rechazar" algunos de los capítulos del texto, a los cuales calificó como "muy graves"., afirmó Strada en declaraciones a la radio AM 750.Además ratificó que el bloque de UxP "va en contra de esta ley" y convocó a los sectores que van a prestar su apoyo a que puedan "revistar y rechazar artículos que son muy graves"., afirmó.La legisladora también cuestionó los artículos que concedenen siete temas, la autorización para "renegociar la deuda sin condiciones" y las modificaciones en materia penal, ambiental y en biocombustibles."El fondo de garantías de sustentabilidad que no esta resuelto. Si bien han quitado las acciones, porque ya le daba pudor terminar de entregarle las acciones a (los empresarios) Paolo Rocca y (Héctor) Magneto, pero quedan los títulos que se consolidan en el Tesoro. O sea que los va a manejar (el ministro de Economía, Luis) Caputo y no se sabe bien para qué porque nunca fue a dar explicaciones al Congreso", añadió.Finalmente, anticipó que va a haber "una pelea por varios capítulos relevantes" e insistió con que pueda darse una discusión profunda porque sino "va a ser muy grave sino para la Argentina que viene".