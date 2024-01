Oliveto: "La Coalición Cívica va a votar en general y dar discusión en particular"

Foto: archivo

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto consideró que durante el tratamiento de la ley "Bases" en el Congreso es importante llegar a "acuerdos sólidos que se construyen desde el diálogo" y adelantó que su espacio "va a a votar en general y dar discusión en particular"., sostuvo Oliveto en declaraciones para CNN Radio Argentina.En esta línea, la diputada, que integra el bloque de Hacemos Coalición Federal, explicó que su bancada "va a dar quórum" para que la sesión comience, y luegoPara Oliveto, un punto central tiene que ver con "la moratoria de los jubilados" y señaló que su espacio va a proponer "una redacción alternativa de artículos e insistir que se le dé respuestas a los jubilados":"Estamos hablando con una vaguedad, ¿nos fue bien cuando delegamos poderes al expresidente Néstor Kirchner, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o el expresidente Alberto Fernández. No, les pido que no nos castiguen por sostener una posición republicana", aseveró.Por último, Oliveto explicó que el tratamiento "va para largo" y pidió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que "frene en la madrugada porque hay discusiones difíciles de sostener".