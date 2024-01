Espert aseguró que conseguirán el voto de las facultades delegadas

El diputado José Luis Espert aseguró que "no es una ley desguazada, es la ley que han decidido los representantes/ Foto: Raúl Ferrari.

La Cámara de Diputados debate desde este miércoles la ley Bases, enviada por el Poder Ejecutivo / Foto: Captura de TV.

Facultades y coparticipación

El diputado del monobloque Avanza Libertad, José Luis Espert,que propone la ley "Bases" en el Congreso Nacional y aseguró que "se mantienen las privatizaciones de empresas del Estado"."Tenemos gran expectativa de que la ley salga porque es a favor de la libertad de los argentinos. Sí creo que la oposición dialoguista va a votar las facultades delegadas, seguramente va a haber modificaciones porque son más de 500 artículos y vamos a llegar a un acuerdo en el trascurso de hoy", sostuvo Espert en declaraciones a la prensa previo a ingresar al Congreso de la Nación.En esta línea, indicó que "se" y que hay un listado "de privatizaciones al 100% y otras menos".Por otro lado, el diputado aseguró que se mantendrán las facultades delegadas en "materia energética, sanitaria, económica y seguridad"."Yo lo voto en general y en particular, no es una ley desguazada,", expresó.Finalmente, Espert aseguró que "más que quitar partidas discrecionales a las provincias" la política tiene que entender que "el exceso de gasto público no es solo nacional"."No se negocia la coparticipación del impuesto país,", concluyó.