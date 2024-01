Bregman denunció que varios diputados que no iban a acompañar la ley "Bases", la respaldarán

La diputada destacó además que hay muchas cosas que "realmente le importan a la gente y de las que no se habla" / Foto: Raúl Ferrari.

La diputada nacional por el, Myriam Bregman, afirmó que, en relación al tratamiento del proyecto de leyque se lleva a cabo este miércoles en la, y aseguró que muchos legisladores que prometieron no votar la iniciativa están ahora dispuestos a respaldarla."Hoy llegó la hora de la verdad. No sabemos en qué momento se van a anunciar los cambios que le hicieron al dictamen firmado la semana pasada en el plenario de comisiones. Parece que hay muchos diputados a los que no les importa, porque lo que quieren es que se mantenga este ajuste. Varios legisladores dijeron en los pasillos que no iban a votar esta ley, y ahora dicen que lo harán", afirmó Bregman en declaraciones a radio Splendid AM 990.La diputada destacó además queen esta iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.Al respecto,"No queremos que una escuela explote por una garrafa como pasó en Moreno. Los establecimientos educativos deben estar en condiciones, no como pasó durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri", remarcó.