Tolosa Paz pidió "discutir toda la estructura" del PJ y cuestionó a Scioli

Foto: Victoria Gesualdi

Ladijo este miércoles que "se debe discutir toda la estructura del Partido Justicialista" y cuestionó a Daniel Scioli por sumarse al Gobierno de Javier Milei como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes."Hay que discutir qué vamos a hacer con el peronismo a nivel nacional y provincial", expuso la legisladora al ser consultada sobre el pedido de algunos dirigentes para que elLa exministra de Desarrollo Social dijo en una entrevista con FM Futurock que "está en debate toda la estructura partidaria después de haber tenido serias dificultades en la elección", aunque apuntó que "eso requiere no empujar a nadie, sino poder construir una mesa de acción política urgente para salir de esta situación trágica y reconfigurar la conducción".En ese marco, agregó: "Estimo que será una conducción colegiada, en donde tengamos a los gobernadores, a la CGT, a los movimientos sociales y a los colectivos de mujeres, para tener una discusión sobre el proyecto de país que queremos construir".Para Tolosa Paz, caso contrario, "el peronismo es lo que representa el o la candidato de turno" y ello "debilita a un movimiento que tiene una doctrina, una ideología muy clara que busca un proyecto de país".En tanto, cuando se le preguntó por laexpresó: "Vemos cómo algunos hombres y mujeres de nuestro espacio político están siendo parte de la gestión más espantosa por el daño que le van a causar a la población"."Hay que preguntarle a él, no a mí. ÉlEs diametralmente opuesto a nuestra propuesta. Hay que llamarlo y preguntarle cuál es el motivo real. Nosotros seguimos luchando y defendiendo las banderas del peronismo", manifestó.Sostuvo que la enoja "la falta de convicción y fortaleza para decir 'con estos no tenemos nada que ver porque llevan a la Argentina a la pobreza y a una concentración de riqueza que aterra'"."Estoy enojada con quienes no tienen las convicciones para poder sostener lo que el pueblo votó, aunque no te hayan elegido. Fuiste parte por 20 años de un movimiento que te dio la posibilidad hermosísima de tener cargos de altísima representación. Eso incluye al gobernador de Tucumán y a diputados", reflexionó la diputada.A la vez, se refirió a la, sobre la que destacó que "hay claridad sobre el quórum, pero no sobre cuáles serán las mayorías para aprobar los artículos con que el Gobierno sueña, como el capítulo de privatizaciones"."Vamos a votar contra la delegación de facultades. No vamos a entregar un cheque en blanco a un presidente que tiene la inexperiencia enorme de sentirse casi un monarca para llevarse puesta la Constitución. Tampoco vamos a darle la posibilidad de modificar o eliminar los fondos fiduciarios y fideicomisos", puntualizó.