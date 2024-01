El Central cerró una nueva licitación de Bopreal por un monto máximo de US$ 5.000 millones

La licitación se lleva a cabo desde este martes, y se espera una importante adhesión / Foto: Victoria Gesualdi.

El(BCRA) concluirá una nueva licitación de la Serie 1 de los(Bopreal), con un límite máximo de US$ 5.000 millones.La licitación se lleva a cabo desde este martes, y se espera una importante adhesión, teniendo en cuenta que en las primeras cinco subastas se adjudicaron US$ 4.096 millones, quedando disponibles US$ 904 millones para esta licitación.El Central informó que las suscripciones realizadas permitirán, entre otros beneficios, que el monto suscripto no esté alcanzado por el, sin importar el porcentaje de deuda anterior al 12 de diciembre de 2023 ingresado.Ademásde lo suscripto.Adicionalmente,y cuyas liquidaciones de cobranzas hubiera correspondido ingresar a partir del 1° de marzo de 2025, según los plazos normativos establecidos, hasta un máximo de 10% por mes.También podrán cancelarla anticipadamente en caso de obtener una cobranza anticipada de las exportaciones que debieran ser ingresadas en igual período (es decir, a razón de 10%, por mes, a partir de marzo de 2025).En el caso en que la suscripción fuera inferior a 50% pero mayor o igual al 25% de la deuda, los importadores tendrán permitido cancelar la parte no suscripta con hasta el 50% del flujo de divisas de las exportaciones que hubiera correspondido ingresar a partir de marzo de 2025.por un valor nominal (VN) de US$ 2.454 millones, el monto más importante desde que pusieron en marcha estas operaciones.El buen registro se explica por tres motivos principales: una mayor certeza sobre el volumen y los precios en el mercado secundario; la superación de trabas operativas; y el incentivo a entrar por la exención del Impuesto País (16,5%) a quienes suscriban Bopreal hasta el 31 de enero.