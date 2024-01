Convocaron a una "vigilia" frente al Congreso para rechazar el tratamiento de la ley "Bases"

El dirigente del PO, Eduardo Belliboni, aseguró que la movilización se extenderá durante todo el tratamiento de la ley "Bases" / Foto: Leo Vaca.

Miriam Bregman convocó a “estar en la calle, continuar con el rechazo de esta ley y también al DNU y al protocolo de Bullrich" / Foto: Archivo.

#LeyOmnibus 🤔Sabes por qué mañana o cuándo se trate, tenemos que estar todxs movilizadxs?



En unos minutos @nestorpitrola te lo resume acá.

▶️https://t.co/2qHVZ1vKlL



Nos vemos en Congreso el 31 desde las 12 y hasta que se caiga💥 — Frente de Izquierda (@FdeIzquierda) January 30, 2024

y se mantendrán "en vigilia" mientras dure la sesión en la Cámara baja para tratar el proyecto de ley "Bases".Diversas convocatorias confluirán este miércoles desde el mediodía en la Plaza Congreso en rechazo a la ley "Bases" que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei yaseguró a Télam que las columnas comenzarán la jornada de lucha desde las 12 frente al Congreso y adelantó que los manifestantes podrían permanecer allí en vigilia "si es que sigue la sesión" durante la noche.Como se prevédesde el PO y la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) anunciaron varias actividades durante el día en el marco del "plan de lucha".Estas actividades incluyen la convocatoria desde las asambleas del oeste de la provincia de Buenos Aires a partir de las 11.30 para confluir en el Congreso al mediodía,encabezada por la Multisectorial Federal de la República Argentina.Junto a estas organizaciones convocaron los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT) Romina Del Plá, Gabriel Solano y Néstor Pitrola "para rechazar la Ley Ómnibus, la complicidad de la oposición y todo el plan de gobierno de Milei", explicaron en un comunicado.La convocatoria llama a la sociedad a "volver a movilizarse para enfrentar la ley, el DNU, el protocolo y todo el plan de Milei y compañía".convocaron a acompañar la movilización al Congreso, decidida por decenas de representantes de asambleas vecinales de CABA y gran Buenos Aires.En tanto, los legisladores de este frente confirmaron a Télam que no darán quórum para el tratamiendo de la ley de Bases.Bregman convocó a “estar en la calle este miércoles, continuar mostrando el rechazo no sólo a esta ley sino también al DNU y al protocolo de Bullrich. Es muy importante que estemos en la calle, porque el único lenguaje que entienden los que quieren entregar el país es el de la movilización”.En el mismo sentido la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizará desde las 15 junto a sus delegados y centro de jubilados al Congreso porque "esta ley no admite otra posibilidad más que su rechazo".señaló al respecto el secretario general, Rodolfo Aguiar y remarcó tambien el reclamo del gremio "en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)".Entre los principales reclamos del sector, se rechaza "tajantemente cualquier intento de reinstalación de los sistemas privados de jubilaciones (ex AFJP); anulación de los bonos; suspensión de la Ley de Movilidad; derogación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o venta de nuestros territorios terrestres, marítimos y aéreos" y exigieron "la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos" en los primeros días del gobierno libertario.