Estudio de Unicef: madres y padres apoyan la legislación sobre etiquetado de alimentos

1⃣ Los cuidadores apoyan la #LeyDeEtiquetado y consideran que los sellos son útiles porque brindan información y promueven la toma de decisiones conscientes. Además, consideran que el etiquetado es visible, comprensible y claro. — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) January 30, 2024

, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC)., señala el estudio de Unicef-FIC, presentado este martes.Los padres y madres entrevistados en el estudio, alrededor de medio centenar pertenecientes al AMBA y de diferentes niveles socioeconómicos,, agrega."Entre los cambios de conducta reportados, los participantes de distinto nivel socio económico manifestaron que el etiquetado generó una disminución en el consumo de productos con sellos: Menor frecuencia de consumo y reducción de la cantidad consumida", añade.El estudio, titulado "Ley de Promoción de Alimentación Saludable: percepciones y experiencias de cuidadores de niños y niñas", fue aprobado por el comité de ética de investigación Iniciativa y Reflexión Bioética (IRB).El propósito de este estudio fue "analizar el conocimiento, la comprensión, las percepciones y los comportamientos de los cuidadores de niños y niñas asociados a la regulación del etiquetado frontal".Según el informe, procesado durante junio de 2023, "la doble carga de malnutrición caracterizada por la coexistencia de malnutrición por déficit (desnutrición y carencia de nutrientes) junto con malnutrición por exceso (sobrepeso, obesidad o enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta) representa uno de los retos más importantes en Argentina".Diversos estudios la vinculan con el patrón de consumo inadecuado, caracterizado por un alto consumo de ultraprocesados con contenido excesivo de grasas, sodio y azúcares y carentes de nutrientes esenciales.Este patrón de consumo se encuentra impulsado por un sistema alimentario inadecuado y un entorno poco saludable, considera la publicación.Para dar respuesta a esta situación, en Argentina fue aprobada la Ley Nº 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS), una "medida clave para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación adecuada de las infancias".Esta ley contempla no solo el etiquetado frontal de advertencias, sino también la prohibición de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNyA) y de la oferta de productos alimenticios con nutrientes críticos en exceso en los entornos escolares.Respecto de la utilidad de los sellos, los consultados valoraron positivamente "que se brinde información y que a partir de esta se pueda tomar una decisión informada no prohibiendo el acceso, sino que cada quien decide qué hacer con esa información".TambiénAsimismo, los entrevistados consideraron positivo la posibilidad que brindan los sellos de "desenmascarar engaños" y generar "sorpresa".La gran mayoría de los entrevistados señaló que los sellos les parecen claros, comprensibles y visibles, y que la tabla nutricional les parecía muy pequeña y difícil de comprender. Al compararlos, mencionan que los sellos son más visibles, más comprensibles, que son un "resumen" de la tabla nutricional y que los puede comprender todo el mundoVarios participantes señalaron la necesidad de saber cuánto exceso tiene cada producto, para de ese modo poder compararlos entre sí y tomar una decisión de compra.Esta "necesidad" se funda en la percepción de que "todo tiene sellos". Frente a esta situación, aparece la demanda de que se produzcan sustitutos sin sellos, agrega el informe.A su vez,Algunos entrevistados mencionaron que dejaron de consumir ciertos productos porque, luego de la implementación de la ley, vieron que tenían sellos.En tanto, muchos de los consultados encontraron alternativas a los productos con sellos en "lo casero", pero consideran una desventaja su tiempo de elaboración, frente a la facilidad para conseguir, preparar y consumir los alimentos ultraprocesados, que suelen ser "adictivos".Por otra parte, la mayoría afirmó que los productos saludables son más caros, como frutas y verduras, carnes, leches, vegetales, y harinas integrales, entre otros.