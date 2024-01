Mariana Enriquez regresa con el libro de cuentos "Un lugar soleado para gente sombría"

La exitosa escritora vuelve al mundo literario con un libro de doce cuentos que publicará Anagrama en Argentina y España / Foto: Victoria Egurza.

"La autora de "Los peligros de fumar en la cama", "Las cosas que perdimos en el fuego" y "Bajar es lo peor", entre otros, compartió en su cuenta de Instagram: "Bueno ¡teaser! (prelanzamiento publicitario en inglés). Ya pronto sale el nuevo libros de cuentos, el viernes me dicen que estará la tapa. Son doce y bueno, ojalá les gusten"

, título que publicará el sello Anagrama en marzo tanto en Argentina como en España, luego del éxito de la multipremiada novela "Nuestra parte de noche" y la incursión de la autora en la experiencia teatral con "No traigan flores".

Luego, Enriquez hizo referencia al origen del título.pero yo lo leí por primera vez en una nota sobre los Rolling Stones y la grabación de Exile On Main St.En el 2010, la escritora publicó un artículo en el suplemento Radar de Página 12, el diario en donde aun trabaja, al que llamó "Un lugar soleado para gente sombría" y comienza de esta manera: "Treinta y ocho años después de su edición original, los Rolling Stones por fin se decidieron a remasterizar el disco considerado unánimemente como el mejor de su carrera, Exile on Main St. El nuevo lanzamiento viene además con un puñado de canciones nuevas y un documental en DVD".Este texto, en el que Enriquez repasa los hitos de gloria de los Stones, fue nuevamente publicado en el libro "Retratos, fetichismos, confesiones", que compila los textos de no ficción que escribió a lo largo de su carrera como periodista y fue editado por su colega Leila Guerriero.Enriquez ha declarado públicamente que "Exile on Main St." es su disco favorito de los Stones, y también llevó el texto al escenario cuando se presentó con el espectáculo "No traigan flores".dijo en ese momento, que ahora funciona como una suerte de guiño con este nuevo libro."Los Rolling Stones nunca volvieron a sacar un disco que estuviera a la altura de Exile on Main St. O cerca siquiera. Fue, también para ellos, el inexorable final de la magia negra", concluye Enriquez en su artículo de Página 12.Como en una especie de juego con ese final, la autora se anima a apostar con el título y lo usa en su nuevo libro de cuentos. Que, ojalá, no sea el inexorable final de su propia magia negra, sino sólo una continuación.