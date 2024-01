Organizaciones sociales acampan por tiempo indeterminado en Neuquén

Acampe en Neuquén de organizaciones sociales.

Gobierno neuquino rechaza las demandas planteadas.

comenzaron este martes unen las puertas de la, en reclamo de lay de un pago que estaba comprometido para el mes de diciembre, cuya falta "atenta contra la asistencia social a"."El ajuste a la asistencia es brutal en momentos en que laliquida todo ingreso popular", indicaron las organizaciones a través de un comunicado.Asimismo, explicaron que "else votó luego de una pésima reunión con funcionarios delprovincial, en la que no se concretó la continuidad laboral de, y no se reconoció el pago del mes de diciembre que está en un convenio firmado por el Gobierno y lasElcomenzó a las 10 de la mañana y se extenderá por, según advirtieron sus organizadores.Por su parte, el Gobierno provincial informó a la prensa que rechaza ely acusa a las organizaciones por“Estamos ante un, quienes obstaculizan el trabajo de miles de neuquinos y reclaman por incumplimientos de pagos, son quienes en el mes de enero de 2023 firmaron un convenio para recibir la suma de 1.177 millones de pesos en concepto de aporte no reintegrable", detalló el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral,Además, resaltó que el aporte estaba destinado a generar capacitaciones pero "hasta la fecha, no se tiene conocimiento certero de qué se realizó, y también hay inconsistencias con las rendiciones”.“En la provincia que estamos construyendo, no hay lugar para intermediarios” afirmó, y agregó que desde el Gobierno van a atender "las demandas y necesidades que tiene cada neuquino".