Ritondo ratificó que el PRO "garantizará el quórum y la votación en general" de la ley "Bases"

Cristian Ritondo. Foto: Raúl Ferrari (archivo).

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, expresó que su partido "garantizará el quórum y la votación en general", advirtió que ese texto "no se puede modificar más de lo que ya se modificó" y planteó que el Gobierno "necesita" que la iniciativa sea aprobada para luego sí poder ser evaluado "una vez que tenga las herramientas".en declaraciones a la prensa al salir del Congreso.El diputadode ley enviado por el Ejecutivo."Con más cambios, no se puede modificar mas que lo que ya se modificó en las ultimas conversaciones. Ahí está el ida y vuelta de lo que se conversó", afirmó.Ritondo consideró que "el país está en crisis", afirmó que la ciudadanía "votó un cambio profundo" y remarcó que la oposición debe "tratar de ayudar" a que a un Gobierno que "necesita sacar la ley"., y agregó que una vez que se apruebe ese paquete legislativo se "evaluará" la gestión del Ejecutivo.Ritondo reiteró que el partido amarillo está "de acuerdo" en la privatización de empresas públicas."Nosotros lo propusimos en campaña. No podemos decir otra cosa", sostuvo.Por otro lado,"Hay muchas opiniones de diputados sueltos, los bloques deben actuar como bloques", apuntó.