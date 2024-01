Cortan ruta para reclamar la reincorporación de agentes de la Municipalidad de San Luis

ATE San Luis realizó un corte de ruta y una concentración frente al municipio.

Se reclama la reincorporación de empleados despedidos.

Además se denunciaron "salarios de indigencia" en el sector.

La, se manifestó este martes con un corte de ruta y una concentración frente a la Municipalidad de la capital provincial, para reclamar por laque fueron despedidos por la gestión delCon la consignareunió a delegados municipales del interior provincial en el corte que incluyó la quema de gomas frente a, edificio administrativo del Gobierno provincial, sobre laque conecta la ciudad de Mendoza con Buenos Aires.Los reclamos incluyen “la reposición del Tratado de La Toma”, por el cual el exgobernador,, estableció salarios con base en los 300 mil pesos y la reincorporación de los trabajadores despedidas por la actual gestión de, que -según fuentes gremiales- “son más de 200 personas”.El secretario General de ATE San Luis,, aseguró aque el cambio de Gobierno municipal “ha traído decisiones que afectaron mucho en lo salarial, y en la estabilidad laboral de los agentes municipales”.En el caso de las Municipalidades del interior provincial “los salarios no están siquiera sobre la línea de la pobreza, sino que están, al anularse el tratado de La Toma”, explicó.En cuanto a losregistrados en el municipio capitalino aseguró que son, los y las trabajadoras despedidas que incluye “plantas permanentes, mujeres embarazadas, personas con licencias médicas, jefas de hogar, entre otros casos”.“Sabemos que la planta permanente tiene una protección especial para que los trabajadores no sean rehenes de los gobiernos de turno, sino que puedan mantener su fuente laboral, porque, como siempre decimos, somos empleados del Estado, no de los gobiernos y tenemos leyes que nos protegen, pero en este caso se está vulnerando absolutamente todo”, apuntó el gremialista.Laanunció el lunes que pagará los sueldos completos este miércoles, después del mediodía, luego que el Concejo Deliberante autorizará al intendente,a realizar las gestiones para obtener un anticipo financiero al Banco Supervielle.“Cuando hagamos toda la transferencia y los depósitos, por el faltante que quede por cubrir, es lo que el Banco Supervielle nos adelantará para hacer frente al compromiso”, señaló la secretaria de Hacienda Municipal,, en declaraciones a la prensa local.La funcionaria explicó que el municipio podrá abonar los salarios en una sola vez a diferencia de la Provincia que desdoblará los sueldos “con el monto que se abonó en noviembre y diciembre, sin afectar nada”, es decir respetando la equiparación del Tratado de La Toma.“Con un gran esfuerzo el intendente Hissa puede decir que mantiene el aporte municipal”, subrayó y advirtió que “en función de la recaudación y la coparticipación, sabremos cómo estamos para abonar los sueldos del próximo mes o si se necesitará otro adelanto”.Sobre el mediodía, la protesta se trasladó al frente de la Intendencia capitalina, para reclamar por la incorporación de los trabajadores municipales que fueron despedidos.