Científicos del Conicet piden votar en contra de la reforma de la ley de Glaciares

Los científicos abogan por la protección de las reservas estratégicas de agua. /Foto: prensa.

Especialistas del @ianigla y la @UNCUYO solicitaron a legisladores que excluyan la modificación a la Ley de Glaciares del proyecto de Ley Ómnibus, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Lee la carta completa: https://t.co/DPGLx1TuSZ pic.twitter.com/lwYSVdw1lg — FARN (@farnargentina) January 30, 2024

enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su “preocupación” y “rechazo” a los cambios propuestos en la denominada Ley de Glaciares que supone el proyecto “Bases”., advierten el texto que firman 17 especialistas.La misiva recuerda que la Ley N° 26.639 de “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” fue producto de un debate social, que contó con asesoramiento científico experto en la materia.Sancionada en 2010, “su carácter constitucional fue además ratificado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, puntualizaron.Ahora, las reformas contenidas en el proyecto de ley Bases “sólo proponen proteger a uno de sus elementos característicos, los glaciares de escombros 'activos', dejando afuera al resto de los cuerpos de hielo que conforman este ambiente”.“Entendemos que las modificaciones propuestas no sólo vulneran acuerdos sociales previamente alcanzados, sino también que los cambios propuestos no guardan relación con el marco de necesidad y urgencia, advierten en la carta.Y todo en un contexto de aceleramiento del cambio climático y el calentamiento global a nivel mundial.“El cambio climático está afectando todas las regiones del planeta. En la Cordillera de los Andes, el aumento de temperatura y la disminución de las precipitaciones sólidas han generado una disminución en los caudales de los ríos, una reducción en el tamaño de los glaciares y una degradación del permafrost de montaña”, dijeron.Por eso, piden a los legisladores, “que arbitren los medios para no hacer lugar a las modificaciones propuestas en la Ley N° 26.639, ofreciendo nuestra colaboración para brindar más información”, concluyeron.