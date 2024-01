Diego Martínez alternó titulares con suplentes y sigue sin definir el equipo

Aforo del 50% para hacer de local en el Pedro Bidegain

El entrenador de, realizó durante este martes en el predio de Ezeiza una práctica de fútbol en la que paró dos equipos e, de cara al partido ante Sarmiento por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.Recién en el entrenamiento del miércoles se sabrá el once boquense para recibir el jueves desde las 19 al "Verde" de Junín en el estadio de San Lorenzo, debido al resembrado de césped en la Bombonera.En el primer equipo jugaron:En el otro once lo hicieron: Javier García; Luis Advíncula, Cristian Lema, Aaron Anselmino y Marcelo Weigandt; Lucas Janson, Guillermo Pol Fernández, Mauricio Benítez y Juan Ramírez; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.De la práctica del miércoles podría surgir el equipo titular, en dondetienen grandes chances de esta desde el inicio.Zenón, una de las tres incorporaciones en esta temporada, podría reemplazar a Ramírez, en tanto que Cavani reemplazaría a Langoni o Ezequiel Bullaude, que hoy fue utilizado como acompañante de Benedetto.Una de las novedades de la práctica fue la posición de Langoni, quien jugó más como volante por derecha, al igual que Janson en el otro conjunto; y Bullaude lo hizo más de punta.Entonces existe la chance de que Langoni siga en el once titular en esa posición; Cavani ingrese para acompañar a Merentiel y así -al haber cambio de esquema- el que salga sea Bullaude, quien fue de enlace en Vicente López.tras un fuerte desgarro en el recto anterior izquierdo que lo sacó de la cancha al final del año pasado. Ya mucho mejor en lo físico y en lo futbolístico, el cuerpo técnico lo tiene a disposición otra vez para jugar desde el arranque.La otra variante puede ser la de Saralegui y ahí se verá si el entrenador saca a, uno de los referentes del plantel que está jugando por debajo de su nivel, o lo pone de volante central y el que no jugaría en este caso es Campuzano.En la próxima práctica seguramente se terminaran los interrogantes y se definirá el equipo para jugar en el Nuevo Gasómetro ante el conjunto que dirige Sergio "Huevo" Rondina.El defensor Lautaro Blanco, el tercer futbolista que incorporó Boca en este mercado de pases, no estuvo en la práctica de hoy porque falta que Aaron Molinas -quien entró en la negociación de su ficha- se haga la revisión médica en Defensa y Justicia, su nuevo club.En otro orden y por disposición del Ministerio de Seguridad de CABA, se reducirá la cantidad de público de Boca que pueda estar en el estadio: será de 28 mil hinchas, cuando el aforo en principio era de 31 mil, y la capacidad del Pedro Bidegain es de 47.964.Según el organismo dependiente de la Ciudad de Buenos Aires los motivos fueron de prevención para garantizar el cuidado de los hinchas que se acerquen al estadio y por eso. Desde la dirigencia "Xeneize" creen que es un nuevo ataque de la gestión macrista de la CABA contra Juan Román Riquelme, el presidente que derrotó en forma contundente a Mauricio Macri en diciembre pasado., que quedo en malas condiciones ya que allí se instalaron las carpas para las elecciones que se efectuaron el 17 de diciembre pasado.Para este partido los socios de Boca tienen que confirmar su presencia en el sitio SoySocio.BocaJuniors.com y para hacerlo tuvieron que estar presentes en el 85 par ciento de los partidos de local del 2023.Boca enfrentará a Sarmiento de Junín el jueves desde las 19 de local en el Nuevo Gasómetro, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Sebastián Zunino.