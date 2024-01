El Gobierno aseguró que "no hay ninguna traba" para que la ley Bases se apruebe mañana

El Gobierno nacional aseguró este martes que no hay "ninguna traba" para que la Cámara de Diputados debata el miércoles en el recinto el proyecto de ley "Bases" / Foto archivo: Eliana Obregón

El Gobierno nacional aseguró este martes que no hay "ninguna traba" para que la Cámara de Diputados debata el miércoles en el recinto el proyecto de ley "Bases" y encamine la discusión a la aprobación de la iniciativa, pese a un sector de la oposición puso en duda la realización de"Se quitó el capítulo fiscal (de la norma) y, efectivamente, los temas económicos no son parte de la discusión en este momento. Ahora no debe haber ninguna traba para que la ley se apruebe. Entendemos que tiene que correr su curso normal", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.El portavoz del presidente Javier Milei se refirió al anuncio hecho el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto de ley "Bases" las reformas fiscales que proponía el Gobierno y que rechazaba parte de la oposición en Diputados, una postura que ponía en riesgo la discusión de la normativa y la eventual aprobación en la sesión prevista para mañana.Por ese motivo, desestimó que funcionarios gubernamentales hubieran dejado abierta la posibilidad de coparticipar con las provincias el Impuesto PAIS, como trascendió tras un encuentro mantenido ayer en la ciudad de Buenos Aires con un grupo de gobernadores y legisladores de la oposición. "Jamás existió en la conversación la coparticipación del impuesto PAIS", respondió Adorni a una consulta de los periodistas.El vocero, inclusive, indicó que durante la mañana se había reunido con el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los representantes que tuvo el Gobierno en la reunión con los gobernadores, para evaluar el resultado del encuentro."Fueron versiones que, por alguna misteriosa razón, llegaron a los medios (de comunicación) y que revisten de total falsedad", aseguró Adorni.Al respecto, fuentes gubernamentales dijeron a Télam que, que tiene una alícuota del 30 por ciento sobre las transacciones con moneda extranjera en el mercado minorista,"Los gobernadores mintieron. El impuesto PAIS tiene una lógica con un mercado de cambios intervenido. ¿Cómo vas a coparticipar un impuesto que va a caer cuando se caiga el cepo? Evidentemente mienten", afirmaron.Acerca de la sesión prevista para el miércoles, las mismas fuentes pidieron a los legisladores de la oposición "que vayan y voten" el proyecto de ley porque "no hay mucho más que negociar".En la mañana del martes el diputado Nicolás Massot, integrante del bloque de Hacemos Coalición Federal, puso en duda la realización de la sesión en la Cámara baja al opinar que el Gobierno nacional "no tiene interés" en aprobar la Ley "Bases".Además, sostuvo que durante la reunión en el CFI se abordó la posibilidad de coparticipar el Impuesto PAIS."Nos dijeron (el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos) que les mandemos un escrito y lo conversábamos. Lo podemos atestiguar 40 personas. Así, es realmente muy difícil avanzar", remarcó el diputado, que integra la bancada que encabeza el diputado nacional Miguel Pichetto, en declaraciones a Radio con Vos.Massot opinó quey planteó que "no sabía" si mañana se trataría la norma en Diputados.Su colega de bancada, el diputado cordobés, consideró que el Gobierno debería "sincerar los acuerdos políticos" sobre el proyecto de ley "Bases" ysobre una posible coparticipación del impuesto PAIS.En tanto, el jefe de bloque en la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, aseguró que habrá "sesión el miércoles" para tratar el proyecto de ley y"Espero que no pongan en duda la sesión . Tratemos de tener una jornada en paz.en declaraciones a la radio Futuröck.En esa línea, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Carlos D'Alessandro aseguró que se encuentran "confiados" en que se llevará adelante la sesión prevista para el miércoles en la Cámara baja, y anticipó quea pesar de "las discusiones arduas" que seguramente se darán en los temas particulares."Estamos confiados en que habrá sesión en la Cámara de Diputados. Estamos tranquilos. Vamos a tener el número suficiente para alcanzar el quorum que nos permita iniciar el debate", afirmó D'Alessandro en declaraciones a radio CNN.En ese sentido, anticipó una "jornada extensísima" y destacó que "hace más de un mes" el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "vienen buscando los consensos en diputados y en gobernadores".