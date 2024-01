El gobierno informó que se transfirieron los fondos para pagar salarios sin demoras

Foto: Cris Sille

Foto: Leo Vaca

El Ministerio de Economía informó este martes que los fondos para el pago de los sueldos de enero en universidades y organismos descentralizados se transfirieron en tiempo y forma para que no existan demoras al momento de liquidarlos., destacaron fuentes de la cartera de Hacienda.En este sentido, se aclaró que en función de este mecanismo de transferenciaLas señales de alerta comenzaron este lunes ante las manifestaciones de las autoridades de la(UNRC), en el sur de la provincia de Córdoba, que informaron no contar con los fondos para el pago de salarios."Debido a las nuevas normativas del Banco Central de la República Argentina los haberes no se liquidarán el primer día de cada mes como es habitual", destacó la UNRC“La instrumentación de esta nueva disposición implica que la universidad debe esperar a que desde Nación se envíen los fondos para poder realizar la transferencia a la cuenta de cada trabajador”, explicaron mediante un comunicadoEl texto detalla que el pasado viernes 26 de enero el BCRA comunicó que, sujeto a disposiciones normativas la entidad bancaria oficial, en materia de financiamiento del sector público no financiero “queda suspendida hasta nuevo aviso la operatoria de adelanto financiero”, mediante el cual la habitualmente hacía efectivo el pago de los haberes el último día hábil de cada mes.Esa operatoria permitía enviar a la cuenta de cada agente el salario correspondiente al mes en curso hasta tanto ingresaran a Tesorería los fondos que envía Nación.Sobre esta cuestión, en virtud de eventuales demoras para la transferencia de fondos al Banco Nación, la diputada nacionalrealizó un pedido de informes en el Congreso de la Nación con el fin de solicitarle al Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina que explique los motivos de la Comunicación A 7674, respecto a supuestos atrasos en el pago de sueldos a empleados de organismos estatales.“Esta medida no tiene nada que ver con el déficit cero”, señaló.En el proyecto de resolución la legisladora radical le solicitó al Ejecutivo que se garantice que las "provincias, la ciudad de Buenos Aires, las universidades nacionales y los organismos descentralizados puedan afrontar el pago de haberes correspondientes”.