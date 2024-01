Adorni desvinculó la derogación de la norma para colegios privados de subas en las cuotas

Adorni atribuyó la decisión oficial al propósito de dejar sin efecto "cosas de carácter burocrático".

"Un trámite burocrático"

Adorni dijo que el Gobierno "entiende que no debe haber trabas" para que la Cámara de Diputados "apruebe" el proyecto de la Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los Argentinoshttps://t.co/Y8ChmL44AA pic.twitter.com/mLmesrXF16 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 30, 2024

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo este martes que la derogación de una norma que obligaba a los colegios privados a informar los niveles de las cuotas a la Secretaría de Comercioy atribuyó la decisión oficial al propósito de dejar sin efecto "cosas de carácter burocrático"."Nos parecía una cuestión que no tenía ningún sentido y atentaba contra las propias instituciones", manifestó Adorni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en referencia a la derogación de la resolución 678/1999, que establecía la obligación de los establecimientos educativos privados de informar anualmente el nivel de la cuota a la Secretaría de Comercio.Esa y otras 68 medidas que comprendían diferentes ámbitos fueron dejadas sin efecto mediante la resolución 51/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial."No sólo estamos atacando lo que efectivamente le complicaba la vida a la gente, sino que, del otro lado del mostrador, lo hacemos con las instituciones que tenían que informar desde que se levantaban" diferentes cuestiones que "no tienen sentido", indicó.Al respecto, el titular de la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, dijo este martes que la derogación de la resolución "no significa una desregulación" sino que "era un trámite burocrático"., señaló Zurita.En declaraciones a la radio Urbana Play, sostuvo que "es un cambio de tipo administrativo, no significa una desregulación".La Secretaría de Comercio derogó 69 normativas en la Resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, entre las que se incluyó la supresión de la Resolución 678/99 que establecía la obligatoriedad de los establecimientos educativos privados de informar anualmente la cuota al organismo.El titular de Aiepba dijo que esto ya lo controla cada jurisdicción con lo cual "era una doble información”, porque indicó que"Es un trabajo extra que insume tiempo y es un trámite que ya lo hacen las provincias y está de más, es la burocracia que desde el año 99 generaba esta resolución y la verdad que no le veíamos ningún sentido, me parece bárbaro que se haya derogado", aseguró el dirigente.Detalló quey añadió que “esas escuelas ya están fuertemente reguladas por el Estado porque no pueden aumentar si no lo autorizan los estados provinciales".En tanto, señaló que "hay otras 4.000 escuelas que no tienen ningún tipo de aporte estatal que tienen desde 1993 libertad para poner su arancel de un año para otro”.“Eso ya está, no es que lo van a permitir ahora, sino que ocurre desde el año 93", subrayó Zurita.Por otra parte, dijo que"En la provincia de Buenos Aires hay 1 millón y medio de alumnos en escuelas privadas", precisó el titular de la entidad educativa.