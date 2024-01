París: los agricultores mantienen el corte de rutas a la espera de nuevos anuncios

Los agricultores parisinos mantienen el corte de rutas la espera de nuevos anuncios. Foto: AFP

Agricultores franceses sostuvieron este martes el corte de ocho autopistas principales de París por segundo día, y, mientras esperan el anuncio de "nuevas medidas", aunque fueron criticados por el presidente francés, Emmanuel Macron.y aseguró que sin Política Agrícola Común (PAC) europea muchos de los agricultores franceses no tendrían ingresos, con lo que reiteró su oposición al acuerdo en su forma actual, porque, en su opinión, las reglas de producción agrícolas de estas naciones sudamericanas "no son homogéneas" con las europeas.El presidente francés, quien tiene previsto reunirse el jueves con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó además por regular mejor las importaciones de pollo y cereales de Ucrania.Asimismo,de la tercera potencia agrícola europea y sexta mundial.Attal anunció, entre otras medidas, que su Gobierno pondría en marcha una serie de iniciativas para "desburocratizar" a Francia."Evaluaremos con los franceses, con los profesionales y con los cargos electos las normas que hay que suprimir o simplificar. Estudiaremos los procedimientos que pueden mejorarse", declaró.La semana pasada,, que preocupa a los agricultores franceses por el impacto que podría tener."Vamos a ver el discurso (...), pero hay pocas posibilidades de que salga algo", declaró a la agencia AFP Yohan François, del sindicato agrícola FDSEA, expresando su alegría por ver la determinación de los agricultores a resistir a largo plazo.Las protestas de los agricultores, lo que causa un impacto en la industria local.Mientras los sindicatos agrícolas negocian regulaciones, salarios e impuestos, el Gobierno francés ha advertido que bloquear el mercado Rungis sería cruzar "líneas rojas".Rungis, que suministra el 60% de los alimentos frescos de París a unos 12 millones de personas, es el mercado de productos frescos más grande de Europa.Asimismo, los agricultores dijeron que "irán hasta Bruselas", donde se encuentra la sede central de la Unión Europea (UE), para intentar destrabar el conflicto., declaró un agricultor cerealista y cinegético al diario francés Le Figaro.A bordo de tractores, los agricultores iniciaron el pasado lunes por la tarde un "cerco de la capital por una duración ilimitada", ante el llamado de la primera central agropecuaria, la FNSEA, y sus aliados de Jóvenes Agricultores (JA), tras 11 días de protestas.Los agricultores que pasaron la noche allí estaban preparados desde la mañana de este martes para esperar al centenar de sus compañeros que llegarán desde el noroeste de Francia, gracias a una carpa, braseros, generadores, envases de cerveza y termos de café.A primera hora de la mañana de este martesDesde el sur del país, también avanzaba un convoy de 200 tractores que partió el pasado lunes de Agen rumbo al mercado mayorista de Rungis, uno de los más grandes del mundo, con el objetivo de bloquearlo por el llamado del sindicato Coordinación Rural.Las autoridades desplegaron un importante dispositivo de fuerzas de seguridad para impedir esta acción, que no cuenta con la unanimidad del movimiento agrario.El sector reclama medidas para solventar la caída de los ingresos, las bajas pensiones, la complejidad administrativa, la inflación de las normas ambientales y la competencia extranjera, especialmente el acuerdo que negocian la UE y los países del Mercosur.Además, los obispos franceses mostraron su apoyo a los agricultores con un pedido de "medidas urgentes" para los campesinos, y se sumaron a los reclamos para poder usar más pesticidas y para que el Gobierno congele las subas del precio del gasoil para tractores, además de blindar una ley para obligar al sector industrial a pagar más a los agricultores y acelerar las indemnizaciones por catástrofes naturales.