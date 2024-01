Bianco le pidió al Gobierno que "otorgue a las provincias los recursos que les corresponden"

Carlos Bianco defendió la coparticipación que recibe Buenos Aires. /Foto: prensa bonaerense.

Los números bonaerenses

Sin saldo

, analizó que existe por parte del presidente Javier Milei "una suerte de revanchismo" con Buenos Aires y criticó que la administración central implemente un ajuste "sobre el pueblo trabajador".con los que pagamos salarios y aguinaldos en tiempo y forma, hacemos obra pública, pagamos gastos corrientes y de inversión del sistema sanitario y del sistema educativo", expresó en declaraciones a radio El Destape.Sostuvo el funcionario que "se busca instalar que la provincia derrocha recursos cuando somos la que tiene menos per cápita", graficó que la de Buenos Aires "es una provincia rica, la que más valor agregado genera, pero con un gobierno pobre".En ese sentido,Así, el ministro expuso no saber "qué espera el presidente de la provincia", indicó que "hay una suerte de revanchismo con la provincia de Buenos Aires" y confesó que la administración de Axel Kicillof hace "malabares para ver con qué programas podrá contar"., dijo y ejemplificó que "si todos los cargos políticos del gobierno, desde el gobernador, hasta los ministros, subsecretarios y directores ganaran cero de sueldo, nos ahorramos el 0,37% del presupuesto. O sea, nada".Indicó, en ese marco, que "el ajuste siempre es sobre los hospitales, escuelas, salarios, jubilaciones. Si el gobierno hace ajuste, es ahí y la gente se está dando cuenta".Para Bianco,En ese contexto, consideró que "Milei no está haciendo lo que iba a hacer sino un programa de ajuste clásico: una fuerte devaluación del 118%, un apretón fiscal y monetario, un ajuste brutal sobre las transferencias y gastos" y opinó que se trata de "una estafa electoral porque dijo que el ajuste iba a impactar sobre la casta , pero impacta sobre el pueblo trabajador".A la vez,Luego, reflexionó que el diálogo con el Gobierno nacional es casi nulo, y consultado sobre la posibilidad de emitir una moneda propia, respondió: "Todas las provincias pueden emitir cuasimoneda, pero la provincia de Buenos Aires puede emitir moneda de curso legal"."Es un instrumento, pero hoy no están dadas las condiciones. Si fuéramos a una crisis de liquidez muy fuerte, es una potestad que tiene el gobernador. Él tendrá que evaluar esa opción", amplió y expresó: "Ojalá no lleguemos a ese punto. Pero para eso no tiene que haber crisis bancaria, financiera, ni de liquidez".Así,Posteriormente, resaltó que "no hay en toda la Ley Ómnibus ni en el DNU (70/2023) un solo artículo que favorezca al pueblo", apuntó que "con las retenciones se busca un industricidio" y añadió que "están tomando medidas recesivas y estanflacionarias, como dicen ellos"."En el mundo, los países desarrollados vuelven a tener política industrial, les dan subsidios e incentivos para generar empleo local y generar valor agregado.afirmó Bianco.Por último, al ser consultado sobre una posible postulación presidencial de Axel Kicillof, el ministro contestó: "No nos vamos a comer la cena en el desayuno. La prioridad del gobernador hoy es proteger a los bonaerenses de las políticas del Gobierno nacional que los está azotando” y destacó "nos dedicamos a gestionar y gobernar todos los días".