Racing pretende cambiar su imagen ante Tigre en el Cilindro

Foto: Raúl Ferrari.

, quecomo local ante Unión,en uno de los encuentros a celebrarse este miércolesEl partido tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad bonaerense de Avellaneda, desde las 20, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, el VAR a cargo de Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.Racing inició el certamen lleno de expectativas. Fue uno de los equipos que mejor se reforzó, presentó a sus nuevos valores ante su gente en el Cilindro y se preveía una fiesta ante Unión, pero fue todo lo contrario: perdió 1-0 cumpliendo una decepcionante actuación.El entrenador, criticó su entrega y prometió cambios para el cotejo ante el Tigre de Néstor "Pipo" Gorosito.Podrían ser titulares Bruno Zucculini, en su ansiado regreso al club. Leonardo Sigali se desgarró y lo reemplazaría Santiago Quiros y habría una chance para que ingresen Damián Martínez y Maximiliano Salas.De Racing se espera mucho por la calidad y cantidad de elementos en su plantel y Costas sabe que en este torneo corto no se puede dar el lujo de perder muchas unidades de entrada, por lo tanto mañana deberá mejorar y mucho el equipo ante el "Matador".Tigre viene de empatar sin goles como local ante Sarmiento en Victoria. El equipo de "Pipo" Gorosito desarrolló un juego que no dejó conforme a su gente, aunque tiene jugadores de buen nivel como el uruguayo Brahian Alemán, de excelsa pegada, y mostró un buen debut del ex arquero de Racing Matías Tagliamonte.