Corea del Norte disparó "varios" misiles de crucero, según el ejército surcoreano

Foto: AFP

Foto: AFP

Corea del Norte disparó varios misiles de crucero hacia su litoral occidental, dijo el Ejército surcoreano, en la última de las múltiples pruebas armamentísticas realizadas por el Gobierno de Kim Jong-un este año.En un comunicado, el Ejército surcoreano dijo que había detectado ", y agregó que las agencias de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos realizaban "un análisis detallado" de la situación., agregó.A diferencia de los misiles balísticos, el test de misiles de crucero no está prohibido bajo el régimen de sanciones aplicado por Naciones Unidas sobre Corea del Norte.Estos proyectiles suelen funcionar con un sistema de retropropulsión y vuelan a menor altitud que los misiles balísticos, lo que también los hace más difíciles de detectar e interceptar.En los últimos meses,, con la suspensión de acuerdos para contener la tensión, el aumento de la vigilancia fronteriza y maniobras con fuego real cerca de la línea que divide la península.Corea del Norte aceleró las pruebas de armamento en lo que va del año. En estas semanas reivindicó haber probado un "sistema submarino de armas nucleares" y un misil balístico hipersónico de combustible sólido.El lunes, los medios estatales norcoreanos reportaron que el líder Kim Jong-un había supervisado el lanzamiento efectuado desde un submarino de un nuevo misil de crucero estratégico.La semana pasada, el Gobierno norcoreano también probó por primera vez una nueva generación de misiles de crucero."Se cree que Corea del Norte ha empezado la producción masiva de misiles de crucero pedidos por Rusia", dijo a la agencia de noticias AFP Ahn Chan-il, un desertor convertido en analista que dirige el Instituto Mundial de Estudios Norcoreanos.Estados Unidos y Corea del Sur han acusado al Norte de suministrar armas a Rusia para su guerra en Ucrania a pesar de las sanciones de la ONU que prohiben estos acuerdos."Parece que están realizando (...) experimentos de estos misiles en el mar", afirmó Ahn.La situación en la península de Corea se agravó en los últimos meses, cuando ambos bandos renunciaron a un acuerdo clave de contención de las tensiones, reforzaron la seguridad en sus fronteras y realizaron simulacros con fuego real en la zona limítrofe.y disolvió las agencias gubernamentales dedicadas a promover la cooperación y la reunificación de la península.Kim afirmó también que su país no reconocerá la frontera marítima de facto con el Sur y pidió cambios constitucionales que permitan al Norte "ocupar" Corea del Sur en una guerra.En Seúl, la capital surcoreana, el presidente Yoon Suk-yeol dijo a su gabinete que en caso de una provocación del Norte, su país respondería "múltiples veces más fuerte", citando las "abrumadoras capacidades de respuesta" de su ejército.Corea del Norte y Corea del Sur están técnicamente en guerra desde que la Guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio y no con un tratado de paz.Estados Unidos, que peleó la guerra del lado de Corea del Sur, tiene 28.500 soldados desplegados en ese país.Corea del Norte dice que desarrolló armas nucleares para disuadir una invasión estadounidense y surcoreana.