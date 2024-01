Se cumplen tres días sin navegación en el río Paraná a la altura del puente Zárate Brazo

Foto: Archivo

ATN NAVEGANTES Y CONDUCTORES

AHORA

🗨️ Se efectúa observación a infraestructura de puente y estructura de barco.

🟥 Navegación cerrada del río Paraná.

🟥 Tránsito Cerrado sobre un tramo de Costanera Sur.

🟩 Marcha Normal sobre Puente Zte.

📞140.

📞106. pic.twitter.com/YQmIO2c458 — Zárate Tránsito (@zaratetransito) January 29, 2024

La navegación en el río Paraná a lapor tercer día consecutivo, luego de que el domingo un buque de bandera Liberiana colisionara contra un pilar del Complejo Ferroviario Zárate Brazo Largo, informaron desde Prefectura Naval Argentina (PNA)Desde la PNA se explicó que buscan la manera de retirar el buque de forma segura para restablecer la circulación, mientras algunas embarcaciones pueden desviarse, aunqueSegún confirmó a Télam el, "se continúa con las inspecciones necesarias para poder definir la manera en que el buque va ser retirado de forma segura y reubicado en lugar apto para llevar a cabo las reparaciones" y agregó que "la navegación continúa interrumpida".Sin embargo, el titular de Prefectura aclaró que "algunas embarcaciones pueden desviarse, dependiendo del porte, por el puente Zárate Brazo Largo, en el río Paraná Guazú, el más grande de los brazos del Delta del Paraná".Pero al no dar el calado para ir por esa vía, "hay buques que están demorados por esta situación".Desde Prefectura, pero se están realizando inspecciones para que estén dadas las condiciones".La colisión ocurrió el domingo a la tarde cuando una embarcación de gran porte, que se dirigía hacia el puerto santafesino de San Lorenzo, sin carga y con tripulación mínima,"Tiene una avería en la proa y va a ser trasladado en lugar cercano para su reparación provisoria, si bien no hay antecedentes de un siniestro parecido, afortunadamente no hay heridos", apuntó a Télam el prefecto principal Sittner.Un comunicado oficial de la fuerza informó que "un práctico, en el momento en que el buque se encontraba navegando aguas arriba, sufrió problemas en el timón, por causas que aún se desconocen, y perdió el control, colisionando con un pilar de protección del puente sobre la margen derecha del complejo, a la".La embarcación siniestrada es de 228 metros de largo, 36.5 de manga ancho, y provenía de Singapur con destino a San Lorenzo, agregó en documento.En el hecho, interviene el Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.En tanto, el, mientras se realiza una evaluación de daños en la estructura del buque siniestrado.