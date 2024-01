"Este Gobierno quiere imposición y sumisión y no estamos dispuestos", advirtió Quintela

Quintela denunció que "todas las provincias están siendo desfinanciadas" y que en el caso de La Rioja "fue más evidente y visible", pero anticipó que su provincia "va a resistir".

"A Francos quiero aclararle que nosotros somos autónomos en un país federal y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en beneficio de nuestro pueblo". dijo Quintela / Foto: Julián Álvarez.

El Gobernador de, sostuvo que el Gobierno del presidente, advirtió quey llamó a mantenercon todas las jurisdicciones del país."También creo en el diálogo y en el consenso, solo que sostengo que este Gobierno quiere imposición y sumisión. No estamos dispuestos a ninguna de las dos cosas, preferimos resistir el embate de la Nación", afirmó Quintela en declaraciones a la radio AM750.El mandatario provincial sostuvo quey que en el caso de La Rioja "fue más evidente y visible", pero anticipó que su provincia"."Milei no gobierna para las 23 provincias argentinas, sino para ellos mismos. La acumulación de recursos que está haciendo es descomunal seguramente para transferírsela a sus amigos", subrayó.Además sostuvo que "no deja de sorprender que un Presidente se dirija en esos términos a los gobernadores de las provincias" en referencia a los trascendidos y declaraciones que el Jefe de Estado comparte en redes sociales."Queremos un diálogo responsable, tratando de generar un consenso y un beneficio para el pueblo argentino a través de un acuerdo entre nación y provincias. Es difícil, incluso los mismos bloques que quieren apoyarlo son maltratados visiblemente por el poder central y el propio presidente", remarcó Quintela.En ese sentido, sostuvo quepor lo que identificó "una inexperiencia" que es "razonable inclusive".En tanto,, quien abandonó el bloque , y criticó al ministro de Interior,"A Francos quiero aclararle que nosotros somos autónomos en un país federal y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en beneficio de nuestro pueblo. Que ellos tomen todas las represalias que quieran", remarcó y añadió que "es gente que no tiene experiencia"., sostuvo. "Fue funcionario desde el gobierno de (el expresidente de facto Juan Carlos) Onganía con 24 años y pasó por todos los gobiernos, tanto de las dictaduras como de la democracia", recordó.Por otro lado, Quintela celebró que el procurador interino, Eduardo Casal, dictamínense que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir en la demanda que presentó la provincia de La Rioja para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica."La Corte ya le advirtió al poder político que si no resuelve el problema respecto al DNU, lo va a tener que resolver la justicia. Vamos a trabajar fuertemente por el rechazo del DNU como el total de la ley ómnibus, especialmente sobre el tema de la facultades delegadas que van a traer serios problemas en el futuro inmediato".anticipó.