Martínez ratificó que Unión por la Patria "rechazará en general" la ley "Bases"

Qué puede pasar

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, consideró que es "muy difícil trabajar políticamente" a partir de leer las publicaciones que realiza el presidente Javier Milei en sus redes sociales, yde "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", cuyo debate está previsto para mañana."Es muy difícil trabajar políticamente leyendo los me gusta o los retuits del Presidente. Es complicado hacerlo cuando habla de los legisladores como coimeros, idiotas útiles y dice que cometen actos de extorsión. Todo eso no predispone bien a los actores, sobre todo si se sientan y le aprueban todo en general", señaló Martínez en declaraciones a El Destape Radio.El legislador santafesino confirmó que UxP manifestará "una expresión de rechazodurante la campaña electoral del año pasado."Estamos en favor de recorrer un camino de más producción y de trabajo. Queremos más exportaciones y agregar valor para defender la ciencia y la tecnología. Tenemos que fortalecer la salud y la educación pública. Todo eso no tiene que ver con el modelo que expresa Milei", remarcó.En relación a cómo puede desarrollarse la sesión, Martínez estimó que "se analizarán primero los dictámenes" firmados en el plenario de comisiones que analizó la iniciativa el Poder Ejecutivo, pero advirtió que"Ese mismo día, en la casa de un diputado, se encontraron legisladores de distintos bloque a hacer no sé qué. Todo esto terminó en un orden del día que es la que vamos a poner en tratamiento. Además, el domingo a la noche circuló un borrador sobre posibles cambios de ese dictamen. Veremos cómo se va a materializar todo eso en el recinto", evaluó.El legislador peronista precisió que "hasta ahora, si ese es el derrotero que quiere seguir el bloque oficialista. Pero nos vamos a enterar de todo en la reunión de labor parlamentaria que se realizará esta tarde".