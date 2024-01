El diputado Stefani afirmó que Macri "aceptaría" presidir el PRO

Foto: Laura Lezcano

El diputado nacional del PRO por Tierra del Fuego, Héctor Stefani, expresó este martes que el expresidente Mauricio Macri "aceptaría" ser el nuevo titular del partido, tal como le solicitó un grupo de dirigentes de todo el país., dijo Stefani en declaraciones a El Destape Radio.Referentes del PRO de distintas provincias dieron a conocer este martes dos cartas públicas en las que propusieron que Macri presida el partido ante el proceso de renovación de autoridades que encarará este año ese espacio político.En ambos mensajes, afirmaron que Macri, porLas cartas de respaldo a la postulación de Macri fueron firmadas, entre otros, por Hernán Lombardi, Pablo Torello, Jorge Triaca, Esteban Bullrich, Fernando De Andreis, Guillermo Dietrich, Luciano Laspina, Carlos Molina, Ernesto Blasco, Oscar Agost Carreño, Damián Garavano, Luciano Angelini, Enzo Cornejo y el propio Stefani.En esa ocasión, la funcionaria y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en las últimas elecciones nacionales, explicó que no se presentaría en estos comicios para continuar al frente del partido.El legislador nacional fueguino consideró que el PRO, "en la situación que vive la Argentina, no debe dirimir su presidencia en una elección interna nacional y, por el contrario, podría "generar una lista de unidad" yAdemás, Stefani reclamó que en una nueva conducción el PRO debe tener "una mirada más federal" porque cuenta con dirigentes en todas las provincias.Por su parte, opinó que si bien Bullrich "hizo una tarea muy buena" al frente del PRO, "hoy está ocupando un cargo en el gobierno", por lo que "es incompatible" que presida un partido que no forma parte del oficialismo.