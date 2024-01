La Ciudad de Buenos Aires en búsqueda de consolidar su liderazgo turístico en Sudamérica

Foto: archivo

"Tenemos una de las grandes capitales del mundo, me parece que ahí estamos en una posición inmejorable”

El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Valentín Díaz Gilligan, afirmó que en 2024 se proponen “consolidar la posición de líder en turismo” en el espectro sudamericano, desde su posición destacada como parte de “una de las grandes capitales del mundo”., expresó Díaz Gilligan en una entrevista con Télam Radio.El funcionario porteño subrayó, además, que en la gestión quieren que “siempre sea la ciudad de todos los argentinos, en lugar donde todos nuestros compatriotas vengan a pasar un fin de semana largo, unas vacaciones de invierno”.“Y en ese sentido vamos a hacer un trabajo muy específico para para divulgar toda la agenda de actividades que tiene la ciudad durante todo el año y consolidar esta posición. Tenemos una de las grandes capitales del mundo, me parece que ahí estamos en una posición inmejorable”, manifestó.Por otra parte, dijo que Buenos Aires registra en este verano “una presencia de turistas extranjeros muy importante”, a la vez que se mantiene el flujo de visitantes de distintos puntos del país., señaló.Sostuvo que “Buenos Aires en el verano es una gran ciudad y tiene ofertas en cada uno de los barrios muy dinámica y muy diversa” y agregó que “la verdad es que la voluntad de este Gobierno es seguir esa línea y hacerla cada día a una ciudad más segura, más linda para visitar y para vivir”.“Uno siempre tiene como bandera por ahí el Teatro Colón o los grandes teatros que tiene la ciudad, el Teatro San Martín que tiene una agenda cultural inmensa, pero también en cada uno de los barrios hay centros culturales, hay diversas ofertas”, reseñó.Agregó que la capital federal cuenta con la reconocida propuesta de la avenida Corrientes, pero además “Buenos Aires en eso no solo es la ciudad que más librería tiene del mundo, sino es una de las ciudades que más riqueza cultural produce en todo el mundo”.Díaz Gilligan, además de titular del Ente de Turismo de CABA es vocal en el Club Atlético River Plate y presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la entidad, y desde este prisma se refirió al interés que despierta en los turistas extranjeros tanto el estadio Monumental como la Bombonera de Boca Juniors.“La verdad es que no se entendería la ciudad de Buenos Aires sin ambos clubes, sin lo que significa Boca para el barrio de la Boca, que es uno de los principales atractivos de la ciudad. Ahí hay que invitar a todos los turistas a conocer el museo de Boca, Caminito y luego pasar por Núñez y visitar el Museo de River y el Monumental, que hoy es el estadio más grande de Sudamérica”, destacó