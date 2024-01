Ruidazo y radio abierta en el Congreso en defensa del Fondo de Sustentabilidad

Las CTA Autónoma y de los Trabajadores realizarán un "ruidazo" y una radio abierta frente al Congreso / Foto: Victoria Gesualdi.

Desde ambas CTA pidieron a los legisladores que no voten contra el fondo de garantía de sustentabilidad y que den continuidad a la ley de movilidad jubilatoria

Las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) junto a la multisectorial de jubiladas y jubiladas, convocaron para este martes a un "ruidazo" y radio abierta frente al Congreso Nacional "La concentración se llevará a cabo en el cruce de la avenida Rivadavia y Riobamba, a partir de las 18 horas, en la víspera del tratamiento del proyecto de ley "Bases"."Ante los intentos del Gobierno de Javier Milei de ir en contra de los y las jubiladas, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, junto a otras 30 organizaciones,. Además exigimos aumento de jubilaciones urgente. No puede pasar ni el DNU (70/2023), ni la Ley Ómnibus", apuntaron los gremialistas en un comunicado.Voceros de ambas centrales indicaron que “en el marco de la multisectorial de jubilados y jubiladas nos reunimos para organizar la convocatoria para expresar a los legisladores, en vísperas del tratamiento del DNU y la Ley Ómnibus, que no voten contra los intereses populares: el fondo de garantía de sustentabilidad no se toca, aumento de emergencia ya y continuidad de la ley de movilidad jubilatoria efectiva”."En la reunión organizativa que se llevó a cabo en la CTA Nacional", explicaron en un comunicado los organizadores de la protesta.