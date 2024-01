El Banco Central abre una nueva licitación de Bopreal

El Banco Central llevará a cabo una nueva licitación de la Serie 1 de los Bopreal / Foto: Daniel Dabove.

Antecedente La semana pasada se llevó a cabo la última licitación que adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas de 690 empresas por un valor nominal (VN) de US$ 2.454 millones, el monto más importante desde que pusieron en marcha estas operaciones.



El buen registro se explica por tres motivos principales: una mayor certeza sobre el volumen y los precios en el mercado secundario; la superación de trabas operativas; y el incentivo a entrar por la exención del Impuesto País (16,5%) a quienes suscriban Bopreal hasta el 31 de enero.

Economía licita tres bonos ajustados por inflación El Ministerio de Economía licitará este martes tres bonos en pesos, ajustados por inflación y con "cupón cero", y lo obtenido por la colocación será destinado a recomprar deuda del Tesoro que en la actualidad está en poder del Banco Central.



La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 para la compra de Bonos del Tesoro Nacional, con fechas de vencimiento previstas para el 30 de junio de 2026, de 2027 y de 2028.



La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de valor y "no tendrán precio máximo ni mínimo", destacó el comunicado oficial.



Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.



"El equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal", destacó la cartera que conduce Luis Caputo.



Asimismo, explicó que "en un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del Banco Central".

