Kicillof aseguró que defenderá a "empresarios y trabajadores" que apunten al desarrollo

Nuestra provincia tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por las políticas que está implementando el Gobierno nacional.



Están llevando adelante un programa ortodoxo, convencional y clásico que siempre cae sobre la espalda de los trabajadores y las… pic.twitter.com/tR0sfy8cFS — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 29, 2024

y afirmó que con su gestión va a "defender a los empresarios, a los trabajadores y a todos los que crean en el desarrollo" del distrito.Así lo manifestó Kicillof durantecon quienes analizó la situación actual del sector, así como el impacto de las decisiones impulsadas por el presidente Javier Milei.indicó durante el encuentro desarrollado en la Gobernación bonaerense junto a miembros de su gabinete.En esa línea, destacó quey en el volumen de los trabajadores y trabajadoras; y ante una situación como la que estamos viviendo, era imperioso reunirnos”.Y apuntó: “Lo que estamos viendo no es otra cosa que un plan de ajuste ortodoxo, convencional y clásico, como se hizo, en mayor o menor medida, en otras experiencias históricas”.la Cultura, la Ciencia y la Universidad; y las consecuencias recaen sobre la producción, la demanda, la baja del consumo y el poder adquisitivo”, agregó.“Nuestra provincia tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por estas políticas”, planteó el gobernador y agregó que desde su lugar va a “defender a los empresarios, a los trabajadores y a todos los que crean en el desarrollo de la provincia de Buenos Aires”.quien consideró que ante “un momento muy particular tenemos que generar condiciones para que haya crecimiento productivo a lo largo y ancho de la Provincia y eso requiere, como siempre, de un Estado presente”.“Cuando se apuntala la producción y el trabajo, la economía crece y se generan mejores condiciones de vida. Necesitamos de un empresariado comprometido”, indicó.De la reunión participaron además los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Industrias, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y la presidenta del Fondo de Garantías de Buenos Aires, Verónica Wejchenberg.Además estuvieron referentes de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández; de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato; de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Daniel Cámpora; del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira; del Movimiento Productivo 25 de Mayo, Juan Ciolli; de la Mesa Empresaria de San Martín, Norberto Fedele; de Industriales de la Provincia de Buenos Aires y la Unión Industrial de General Rodríguez (UIGER), Juan Fera; así como también representantes de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.