El hijo del excandidato presidencial Colosio pidió el indulto para el asesino de su padre

Foto X@INAImexico

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, le pidió este al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a Mario Aburto, homicida confeso del excandidato del PRI a la Presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta, en marzo de 1994."Este asunto ha estado ya muy manoseado y no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja (ventaja) política", añadió., dijo.La iniciativa del alcalde de Monterrey se conoce en momentos en que la Fiscalía General de la República (FGR) intenta revivir el caso con el argumento de que existió un crimen de Estado desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que involucró a agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).Colosio Riojas señaló que la Justicia quedó en deuda con la investigación del asesinato de su padre., insistió.El 23 de marzo de 1994 Aburto Martínez fue detenido en Lomas Taurinas, Tijuana, acusado de matar ese mismo día con una pistola calibre 38 a Colosio Murrieta, quien recibió dos disparos mientras caminaba entre la multitud luego de dirigir un acto como parte de su campaña presidencial.Aburto fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.Luego fue llevado al Penal de Puente Grande, en Jalisco, y después al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 6, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.Mario Aburto obtuvo un amparo por parte de un Tribunal Colegiado, el cual le permitiría salir en libertad este año.El asesinato de Colosio se considera el magnicidio más grave en México desde 1928, cuando asesinaron el presidente electo Álvaro Obregón (presidente entre 1920 y 1924).El caso volvió a ser tema de tratamiento público en octubre pasado, cuando un tribunal del Estado de México canceló la sentencia de 45 años impuesta a Aburto porque lo juzgaron en base al Código Penal Federal y no con el ordenamiento legal de Baja California, estado del noroeste del país donde aconteció el magnicidio.