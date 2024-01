Descenso a la oscuridad y un pasado que vuelve: Jon Fosse, un autor con destino de clásico

Jon Fosse. /Foto: AFP.

El perfil del autor

El autor comenzó a escribir a los doce años./Foto: AFP.

Las novelas que circulan en la Argentina

, a través de distintos sellos editoriales del país, sugiere no solo que el aclamado escritor no será relegado al olvido, como ha sucedido con otros galardonados, sino que se perfila para integrar el canon occidental de narradores que se convierten en clásicos.En los últimos tiempos, los grupos editoriales Planeta y Random House han puesto en las librerías argentinas cuatro obras del autor noruego, reconocido mundialmente desde octubre por haber ganado el último Premio Nobel de Literatura, distinción a la que accedió "por su dramaturgia innovadora y una prosa que da voz a lo inexpresable", según el fallo del jurado.Es uno de los dramaturgos contemporáneos más representados en el mundo y a menudo es referido como "el nuevo Henrik Ibsen".El autor escribe en el polémico "nynorsk", una de las dos formas estándar oficiales del noruego, el más nuevo, siendo la otra el bokmål, que podría traducirse como "idioma de libro".Jon Olav Fosse nació en Haugesund, Rogaland, y creció en Strandebarm, Kvam, Hordaland (ahora en Vestland). Estudió en la Universidad de Bergen, obteniendo un grado de maestría en literatura general. Ha trabajado como periodista, consultor literario y profesor en la Academia de Escritura de Hordaland. Su familia, de tradición cuáquera y pietista, influyó en sus perspectivas espirituales. Una experiencia cercana a la muerte a los siete años lo marcó profundamente y se atribuye a ella su vocación de escritor.Comenzó a escribir a los doce años y, a pesar de su inicial falta de interés por los libros, se dedicó más a la escritura después de abandonar sus ambiciones musicales de ser guitarrista de rock en la adolescencia.En 2012, Fosse se convirtió al catolicismo, abandonando su ateísmo previo, y se sometió a rehabilitación para abordar su consumo problemático de alcohol. Actualmente, vive con su tercera esposa, Anna, en Hainburg an der Donau, Austria, y practica la soledad como parte integral de su proceso de escritura, considerándola como una confesión y una oración. Es el primer escritor nynorsk en recibir el Nobel y el cuarto noruego en lograrlo.El narrador debutó con la novela "Rojo, negro" (1983) y se ha establecido como uno de los escritores más destacados y prolíficos de Noruega, con una amplia variedad de obras en todos los géneros. Sus novelas, como "El coleccionista de botellas" (1991), "Dos historias" (1993), "Melancolía" (1996), "Trilogía" (2014), "Septología" (2022) y "Blancura" (2023) se caracterizan por un movimiento expansivo en el lenguaje, monólogos internos, musicalidad, minimalismo y un uso extenso de repeticiones. Estas obras también reflejan la voluntad de perfeccionar el lenguaje y escribir "tan simple como pueda ser", como menciona Fosse en su ensayo "Misticismo negativo" del libro "Ensayos gnósticos" (1999), no traducido al español.Cuatro de estas novelas pueden encontrarse en las librerías argentinas, recientemente publicadas: "Melancolía", "Trilogía", "Septología" y "Blancura".La novela, publicada por Random House, narra la vida del pintor Lars Hertervig (1830-1902), destacando su desafiante intento por capturar la esencia de la luz.Winckelmann, la hija de su casera.La obsesión de Lars por Helene, teñida de alucinaciones y delirios sexuales, lo lleva a ser expulsado de su alojamiento. Desamparado, deambula entre un café donde soporta las burlas de sus compañeros y el hogar de los Winckelmann, buscando desesperadamente ser readmitido en un limbo que lo conduce inexorablemente hacia la locura.Lars Hertervig es un personaje histórico, quien, a pesar de pintar valiosos paisajes impregnados de luz, sufrió una enfermedad mental y murió en la pobreza en 1902.El libro, publicado por Seix Barral y De conatus publicaciones,Un suceso altera el curso de la historia. "Los sueños de Olav", el segundo libro de los tres, relata las consecuencias para la pareja y su hijo, mientras que en "Desaliento", Alida busca construir una nueva vida, narrada por sus descendientes.Con 160 páginas, la trilogía aborda temas recurrentes en la obra de Fosse, como asesinatos, la desconexión entre niños y adultos, y la brutalidad en posiciones de poder. Los libros dialogan, resignificando el misterioso episodio del primer libro. Destaca el uso distintivo de la repetición en la escritura del dramaturgo, donde las frases adquieren matices diferentes en cada iteración, creando un juego complejo de significados.La obra se enriquece con referencias históricas y culturales, explorando la historia evangélica en "Vigilia" y la poesía de visión cristiana en "Los sueños de Olav". "Desaliento" concluye con una referencia al misticismo cristiano. Aunque el final sugiere conexiones contemporáneas y aborda la historia personal de Fosse, un análisis detenido desestima la interpretación de la obra como una invención de la historia familiar.La trilogía evoca sugestivamente el pasado como capas sucesivas de historias y destinos, con vínculos entre lo oscuro y lo sincero, manteniendo temas clave de las obras anteriores del dramaturgo."Trilogía" recibió el prestigioso Premio del Consejo Nórdico de Literatura en 2014.La obra más extensa de Fosse es la novela, también publicada en un solo tomo por Seix Barral y De conatus, consta de siete volúmenes recopilados anteriormente en tres libros: "El otro nombre. Septología I-II" (2019), "Yo es otro. Septología III-V" (2020) y "Un nuevo nombre. Septología VI-VII" (2021).El personaje principal de la historia es el pintor Asle, que vive solo en Dylgja, un pequeño lugar en el fiordo de Hardanger. Al comienzo de la historia, su esposa ha muerto y él está de camino a Bjørgvin para realizar una exposición, algo que hace todos los años durante el Adviento. Gran parte del primer libro se desarrolla en los viajes por carretera entre Dylgja y Bjørgvin.De nuevo, las épocas se confunden;Asle se ha recuperado de una vida de adicción a las drogas. A través de constantes analepsis, se cuenta, poco a poco, la vida del protagonista y su camino hacia la profesión de pintor artístico.El juego del doble en esta novela aparece en la repetición del nombre del protagonista. Asle mejora su vida y viaja a Bjørgvin para visitar a su amigo, también llamado Asle. Este otro Asle es un pintor malhumorado que lucha contra la adicción. El protagonista lo encuentra borracho en la calle de Bjørgvin y lo tiene que trasladar al hospital. Asle intenta convencer a su amigo de que deje de beber.Los recuerdos recurren constantemente a la infancia, y los acontecimientos del presente suelen estar vinculados a ese pasado. Las personas que Asle conoce a lo largo de la historia están conectadas; se conocen de una forma u otra durante el transcurso de la historia.La última novela de Fosse,publicada por Random House, es una catábasis, un descenso a la frontera entre la vida y la muerte. La narrativa sigue a un hombre que, tras quedar varado en su automóvil en una carretera rodeada de bosques durante una nevada nocturna de otoño, decide aventurarse a pie en busca de ayuda.Desafiando la lógica convencional y sin comprender su motivo, el hombre se adentra en el bosque, perdiéndose en su oscuridad. Cuando el frío lo vence, descubre un resplandor en medio de la negrura, una forma humana que se acerca y lo toca antes de desaparecer, dejando al personaje en la incertidumbre.El narrador, en primera persona, se aventura a pie por el bosque al derretirse la nieve. La travesía plantea cuestionamientos sobre su destino: ¿buscar ayuda o adentrarse en lo que algunos podrían llamar la oscuridad eterna y, otros, la luz con mayúscula?A medida que avanza la historia, el narrador vislumbra, imagina o alucina dos figuras oscuras, sus padres y un hombre sin rostro con traje negro. La luz y la sombra aparecen en "Blancura" como en su novela "Melancolía", palabra que etimológicamente significa "bilis negra".La obra de Fosse, ahora accesible en las librerías argentinas, ofrece la oportunidad de explorar las complejidades de una prosa innovadora, que fusiona lo cotidiano con lo trascendental, lo oscuro con lo luminoso, consolidando así su lugar en la rica tradición de la literatura mundial.