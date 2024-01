La Primera Nacional larga con los favoritos de siempre y un "grande" del Interior

Colón de Santa Fe será uno de los grandes protagonistas del certamen en su lucha por volver rápido a Primera / Foto: Luis Cetraro.

San Martín de Tucumán es uno de los equipos del Interior que más chances tiene de lograr uno de los dos ascensos / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Arsenal, recién llegado de la Primera, afronta el torneo con jugadores del club y sin apuros para volver a la máxima categoría / Foto: Fernando Gens.

entre los que se encuentran los favoritos de siempre para pelear por los dos ascensos, sumado un grande del Interior como Colón de Santa Fe.formato de todos contra todos a dos ruedas, más la novedad de un partido interzonal por fecha, en la que se enfrentarán rivales "clásicos" para que nadie quede libre.el campeón que surja de la final entre los ganadores de cada zona y el vencedor del Torneo Reducido, al que accederán los ubicados entre el segundo y octavo lugar de cada grupo, más el perdedor de la final, que se sumará en semifinales.los dos que resulten últimos en sus zonas y el que pierda el partido desempate entre los penúltimos.jugarán San Martín de Tucumán, Patronato de Paraná , Chacarita, Arsenal, Quilmes, Tristán Suarez, Talleres de Remedios de Escalada, San Miguel, Agropecuario de Carlos Casares, All Boys, Ferro, Estudiantes de Buenos Aires, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Güemes de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Maipú de Mendoza, Alvarado de Mar del Plata y Guillermo Brown de Madryn.lo harán Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Deportivo Morón, Defensores Unidos de Zárate, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Deportivo Madryn.San Martín Tucumán-Chaco For Ever; Patronato-Colón; Chacarita-Defensores de Belgrano; Quilmes-Temperley; Tristán Suárez-Almirante Brown; Talleres de Remedios de Escalada-Brown de Adrogué; Arsenal-San Telmo y Estudiantes de BA-Almagro.También se cruzarán San Miguel-Morón; Agropecuario-Defensores Unidos de Zárate; All Boys-Atlanta; Ferro-Nueva Chicago; Racing de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto; San Martín de San Juan (SJ)-Atlético de Rafaela; Güemes (SdE)-Mitre (SdE) ; Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Gimnasia y Tiro de Salta; Deportivo Maipú-Gimnasia y Esgrima de Mendoza; Alvarado-Aldosivi y Guillermo Brown-Deportivo Madryn.Los santafesinos aspiran rápidamente a regresar a primera; mientras que los de Sarandí atraviesan un proceso de muchos cambios y renovación.La vuelta del fútbol salteño a la segunda división con la llegada de Gimnasia y Tiro también le sumará atractivo a un torneo federal en su génesis.Por su parte, San Miguel y Talleres de Remedios de Escalada, que arriban desde la Primera B, intentarán dar pelea para mantenerse en la categoría. Los de Los Polvorines la jugaron por última vez en la temporada 2000-2001 y los del sur bonaerense regresan al torneo luego de 29 años de su última participación.Entre los favoritos a pelear por el ascensoTodos ellos, con historia reciente y pasada en Primera División y algunos con campeonatos y participaciones en copas internacionales.Equipos protagonistas del ascenso en las últimas temporadas como Almirante Brown, Nueva Chicago, All Boys, Deportivo Morón, Brown de Adrogué, Atlanta, Temperley, Almagro y Estudiantes de Buenos Aires también le pondrán "pìcante" a un certamen que reparte futbol por casi todos los puntos cardinales del territorio nacional.Los cordobeses de Racing y Estudiantes de Río Cuarto, los santiagueños de Güemes y Mitre, los chaqueños de For Ever, los patagónicos del Deportivo Madryn y Brown y los mendocinos de Deportivo Maipú (disputó la final con Deportivo Riestra por el segundo ascenso a la LPF) y Gimnasia y Esgrima también perfilan como duros rivales.Como sea la Primera Nacional 2024 vuelve a prometer un torneo apasionante y muy disputado. Los 38 clubes participantes deberán prepararse para un año muy difícil en lo económico, con miles de kilómetros a recorrer.