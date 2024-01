Las protestas de seguidores de Morales cumplen una semana y agravan el desabastecimiento

Foto: archivo @evoespueblo

Luis Arce y Evo Morales están enfrentados por la próxima elección presidencial. Foto: AFP

Las protestas en Bolivia por parte de los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) cumplieron este lunes una semana en medio de un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y combustible debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna solución al conflicto.Los bloqueos agudizaron todavía más el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía, a quienAmbos fueron proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia en 2025.viceministro de Régimen Interior, en un balance suministrado a la prensa.fueron en aumento y no tienen visos de solución.Los manifestantes, encabezados por los cocaleros, obstruyen el paso con troncos, piedras, neumáticos y hogueras.en los cortes que incomunicaron el oriente con el occidente del país.Las ciudades más afectadas por el desabastecimiento de productos son La Paz, sede de Gobierno, Cochabamba y Santa Cruz, zona productora y motor económico del país, reportó la agencia de noticias AFP.Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lanzó una voz de alerta frente al riesgo de un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron atrapados en las protestas."Puede generarse una explosión", advirtió a la emisora local Unitel.y anunció procesos penales en contra de "supuestos dirigentes que promueven la medida por intereses netamente políticos".“Estamos en estado de emergencia. Estamos viendo a algunos autonombrados dirigentes que quieren desestabilizar a nuestras organizaciones sociales y atentar contra la democracia y la economía de la población. Ponciano Santos y Humberto Claros no son dirigentes, ellos se autonombraron con fines netamente políticos”, denunció el secretario ejecutivo de la organización sindical, Luciano Marca.En conferencia de prensa, Marca y su comité ejecutivo rechazaron los cortes y denunciaron que la medida es financiada y promovida por exautoridades y autoridades del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), publicó la agencia estatal de noticias ABI.De acuerdo con su sentencia, el líder indígena ya ejerció los dos mandatos que permiten las normas.Amparado en reformas constitucionales, Morales, de 64 años, ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar por las protestas que denunciaban un fraude en las elecciones en las que buscaba obtener un cuarto mandato.Sus simpatizantes alegan que los magistrados deben dejar sus cargos después de haberse prorrogado los mandatos, ante las trabas en el Congreso -de mayoría oficialista- para convocar a las elecciones el año pasado.