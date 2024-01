La historia de los refranes: "Pisar el palito"

Pisar el palito

"Zamba de los días" VER VIDEO

¿Quién no pisó un palito más de una vez, quién no se los hizo pisar a los demás? Cuando, inducido por otros, alguien hace justo lo que lo perjudica, suele decirse que ese individuo “ha pisado el palito”…Uhh escuchá la cantidad de palitos pisados que crujen, ¿cuántas Plazas de Mayo podríamos llenar con ellos?... En su libroHéctor Zimmerman cuenta que esta de hoy se origina en aquella jaula-trampera, cazalauchas, de madera, que todavía se vende en algunos comercios.Tenía una suerte de puertita o ventana rebatible provista de una barra corta, o palito, y junto a ese apoyo se ponía el cebo correspondiente… En el caso de lauchas y ratas, el cebo era el queso, a esas no las arreglás con alpiste o lechuga. Entonces, ni bien el roedor se posaba en ese palito, su peso ponía en acción un resorte que desplazaba rápidamente esa parte de la jaula y ¡fa!, dejaba encerrada a la presa… hasta matarla… Estas fueron sus últimas palabras…En cambio,, atribuye el origen de "Pisar el palito" al ingenio de los ladrones de gallinas… Porque de noche, éstos entraban a los gallineros… ¡Shhh cállense bochincheras, dejen robarse!...Resulta que los tipos metían sigilosamente una vara de árbol haciéndola pasar por encima del alambre tejido que rodeaba el predio justamente para que no entraran a robar… Una vez que el palo había entrado, la gallina se subía a él y el ladrón la retiraba silenciosamente subiéndolo otra vez hasta llevarlo a donde estaba él… ¡Entonces, a correr por ella!... Claro, las gallinas pisaban el palito porque confiarían en los ladrones, sentirían que si estos les ofrecían la posibilidad de salir de su jaula lograrían por fin la ansiada libertad… Pero, muchachas, muchachos, nunca ganan las gallinas. Más tarde o más temprano, la gallina se recaptura. Siempre ganan los ladrones…“Pisar el palito” se llama la obra que nuestra dramaturgaescribió en 2004… ¡Por supuesto que no era un palito cualquiera, sino que tenía la particularidad de dejar entrampado al personaje que lo había pisado!...En su "Zamba de los días", nuestra gran María Elena Walsh nos cantaba una confesión día por día, hasta que…