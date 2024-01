Ley "Bases": gobernadores y legisladores de UCR, PRO y Hacemos buscan unificar posturas

De Loredo: el Gobierno tiene un "quilombo" pero que la UCR va a darle "herramientas"

El presidente del bloque de diputados nacionales radicales, Rodrigo De Loredo, afirmó este lunes que el Gobierno tiene "un nivel de desorganización muy grande", al que calificó como "un quilombo", pero aclaró que está "trabajando" para que el radicalismo "vote de forma unificada" el proyecto de Ley 'Bases' con el objetivo de "darle las herramientas" a la administración de Javier Milei.



"Vamos a bregar por votar de forma unificada, sabiendo que somos un partido que tiene una postura democrática y siempre hay posiciones distintas. En lo más relevante, en darle los instrumentos a un Gobierno que recién asume, anhelo y espero, y estoy trabajando en eso, que el radicalismo vote de forma unificada", dijo De Loredo a la prensa a las puertas del Congreso.



En ese sentido, el diputado remarcó que, pese a "no estar de moda" y que "no dé tantos votos", la UCR expresa "una postura de racionalidad y de equilibrio" y planteó que "el país va a salir con sensatez".



"El radicalismo no se va a mover de una postura de equilibrio y racionalidad. Le va a dar las herramientas al Gobierno", recalcó.



De Loredo también cuestionó al oficialismo por tener "un nivel de desorganización muy grande", al referirse a las negociaciones para establecer día de sesión en Diputados para votar el dictamen de mayoría de la Ley 'Bases', que finalmente fue pactado para el próximo miércoles a las 10.



"El barco lo tirás a la mar pero lo tenés que llenar de marineros. No tiene los marineros adentro del barco. Es un quilombo, es la verdad. Lo dicen los periodistas y lo decimos nosotros", señaló.