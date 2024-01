Una joven de 20 años fue asesinada a puñaladas en Salta y hay un detenido

Julieta tenía 20 años y vivía en General Güemes, Salta.(FB)

Números que avergüenzan

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

Una joven de 20 años fue hallada asesinada a puñaladas en una calle dey, por el femicidio, las autoridades detuvieron como sospechoso a un camionero, informaron este lunes fuentes judiciales.El crimen se registró el domingo por la tarde, pasadas las 18.30, cuando residentes del barrio Tabacalero de la mencionada ciudad, ubicada, alertaron al Sistema de Emergencias 911 que había una mujer gravemente herida en las adyacencias a una vivienda en construcción.A continuación, acudieron al lugar personal policial y una ambulancia, queInicialmente, los médicos que atendieron a la víctima señalaron que presentabaEn ese contexto,, interino en la Unidad de Femicidios en feria, quien se hizo presente en el lugar del hallazgo y coordinó las tareas de rigor del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas (UGAP).Por otro lado, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la realización de laMientras tanto, voceros judiciales confirmaron a Télam que un hombre fue detenido como sospechoso de haber participado en el crimen de Julieta, aunque los investigadores no descartaban la intervención de otras personas.Al respecto, los informantes indicaron quey sería quien acompañó a Siles durante sus últimas horas de vida.Sobre el hecho, una amiga de la mujer asesinada, Florencia Cuello, publicó un posteo en la red social Facebook: "Me quedo con todos nuestros momentos lindos, por todo lo compartido, por las tantas veces que supimos escucharnos o simplemente estar, fuimos tan unidas y compinches las dos. Imposible borrar tantos recuerdos juntas, los guardaré siempre en mi corazón. Me duele el alma saber que ya no estas, que injusto es todo. Te arrebataron la vida y pediremos Justicia por vos. Que en paz descanses linda infinita".Otra allegada a Julieta, Aldana Ledesma, compartió un video con la víctima en la que se las ve participando de manifestaciones feministas., la que me acompañaba a las marchas para luchar por nuestros derechos. Aquí haremos todo lo posible para que se haga justicia hermosa Juli", expresó Aldana.En tanto, familiares y allegados a la víctima convocaron a una manifestación para mañana a las 20 en la plaza central de General Güemes, a la cual pidieron concurrir con velas, carteles y ropa de color morado.Este es, luego de que el 17 de enero fuera asesinada a puñaladas Laura Díaz (64) en la localidad de Metán.Dicho crimen se produjo en una vivienda de la ciudad situada a 154 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, donde la mujer de 64 años resultó herida con un arma blanca en la zona abdominal.Por el femicidio, se detuvo en el lugar a un hombre de 72 años, con el que la mujer mantenía una relación de pareja, quien fue imputado por el asesinato por el fiscal penal 2 de Metán en feria, Gonzalo Gómez Amado.De acuerdo a la información suministrada a Télam por fuentes judiciales y policiales, lo cual refleja un promedio de un crimen motivado por el género cada 31 horas.Según el reporte realizado por esta agencia, se contabilizaron crímenes en la provincia de Buenos Aires (5), Santa Fe (5), Chaco (3), Misiones (2), Salta (2), Chubut (1), Córdoba (1), Mendoza (1), San Luis (1) y La Rioja (1), y en el 59 por ciento de los casos (13) el asesino era pareja o expareja de la víctima.