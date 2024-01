Ziliotto: "Con los primeros 6 artículos de la Ley Bases, Milei podría hacer lo que quiera"

Foto: Pablo Añeli

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, advirtió este lunes que con la aprobación de los primeros seis artículos del proyecto de ley 'Bases', el presidente Javier Milei, y pidió que se respete "la democracia y la representatividad" de todos aquellos que fueron elegidos en funciones por la voluntad popular."Cuando uno quiere analizar el articulado de la ley Ómnibus tiene que tener en cuenta que lo trascendente está en los primeros seis artículos. Con ellos, el Presidente puede hacer todo lo que quiera, le rechacen o no el resto de la ley, porque en comparación con esos seis artículos,", evaluó Ziliotto en declaraciones a El Destape Radio.Para el gobernador pampeano, no sólo sesino que "en desmedro de lo que es la representatividad de cada uno de los sectores dentro del funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, hay una delegación de facultades que significa la centralización del poder público"."Hay que tener muy claro lo que se vota., opinó el mandatario provincial sobre uno de los puntos centrales de la ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos'.Ziliotto remarcó que "todos aquellos que tienen una función pública tienen representatividad electoral, porque están en funciones por la decisión popular"."Por eso, los votos del Presidente tienen la misma entidad que tiene los de un gobernador, un diputado nacional, un senador o los intendentes que hoy son la primera trinchera", argumentó.E insistió en "plantear que así como se eligió un presidente, se eligieron gobernadores, diputados y senadores, en el marco de una elección en el Congreso que fue ganada por Unión por la Patria (UxP)".Ziliotto expresó que "si se respeta la decisión popular" se debe tener en cuenta que "cuando se definió la composición del Congreso nacional, ahí ni el programa del Presidente ni sus legisladores fueron la opción más votada".Y enfatizó que "Además, y en función a la posición de otros gobernadores, el dirigente pampeano advirtió que "el DNU y la Ley Ómnibus perjudican a los pampeanos"., planteó.Y alertó que "la magnitud del ajuste todavía no es tangible" e indicó que "el Presidente dijo que lo peor está por venir"."Yo no quiero ese modelo de país para mi gente", sostuvo.Por otra parte, refirió no tener "ningún vínculo con el Gobierno nacional" y reveló que se "cansó de pedir audiencias con los ministros nacionales y no nos la dan"., concluyó.